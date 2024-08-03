ΗΠΑ: Ανακαλείται η εξωδικαστική συμφωνία με τρεις κατηγορούμενους για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακάλεσε χθες Παρασκευή την εξωδικαστική συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα με τον Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ – τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ – και δύο συνεργούς του, οι οποίοι κρατούνται στη στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ και δύο συγκρατούμενοί του – o Ουαλίντ μπιν Άτας και ο Μουσταφά αλ Χαουσάουι – αποδέχθηκαν να ομολογήσουν την ενοχή τους, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν τη συμφωνία με αντάλλαγμα να αποφύγουν τη θανατική ποινή.

Ωστόσο την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αφαίρεσε από την Σούζαν Εσκαλιέ, η οποία έχει την εποπτεία του στρατοδικείου στο Γουαντάναμο, την εξουσία να συνάπτει εξωδικαστικές συμφωνίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αρμοδιότητα. «Με άμεση ισχύ και κάνοντας χρήση της εξουσίας μου, αποσύρομαι από τις τρεις προδικαστικές συμφωνίες», υπογραμμίζει ο Λόιντ Όστιν.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο είχαν επικρίνει έντονα την εξωδικαστική συμφωνία με τους τρεις κατηγορούμενους για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 σε Νέα Υόρκη και Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

