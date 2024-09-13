Η ρωσική αντιπολίτευση σε κόντρα με το Ίδρυμα Ναβάλνι

Η ρωσική αντιπολίτευση επιδόθηκε σήμερα σε διαδικτυακό πόλεμο λέξεων, καθώς μία από τις συνιστώσες της κατηγορεί ένα άλλο παρακλάδι, που επίσης αντιτίθεται στην πολιτική του Κρεμλίνου και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι διέταξε επίθεση εναντίον ενός μέλους της.

Την Πέμπτη, το Ίδρυμα Κατά της Διαφθοράς (FBK) που είχε ιδρύσει ο αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο κατηγορεί τον Λεονίντ Νεβζλίν, συνεργάτη του πρώην ολιγάρχη Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ότι διέταξε επίθεση εναντίον του Λεονίντ Βολκόφ, του βοηθού του Ναβάλνι, τον περασμένο Μάρτιο στη Λιθουανία.

Ο Βολκόφ νοσηλεύτηκε αφού τον χτύπησαν πολλές φορές με βαριοπούλα έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους.

Για την επίθεση συνελήφθησαν ένας Λευκορώσος –που φέρεται ότι την οργάνωσε– και δύο Πολωνοί.

Επικαλούμενο την αλληλογραφία μεταξύ ενός ενδιάμεσου και του Νεβζλίν, το FBK κατηγόρησε τον τελευταίο ότι το αρχικό σχέδιό του ήταν να μεταφερθεί δια της βίας ο Λεονίντ Βολκόφ από τη Λιθουανία στη Ρωσία και να τον παραδώσουν στις ρωσικές αρχές.

«Ναι, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Όμως, αλίμονο, είναι αλήθεια: ο Λεονίντ Νεβζλίν ήταν έτοιμος να πληρώσει 250.000 δολάρια στους δράστες που επρόκειτο να με αφήσουν ανάπηρο και να με παραδώσουν στην FSB», τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας», έγραψε ο ίδιος ο Βολκόφ στην ανάρτησή του.

Ο Νεβζλίν απέρριψε τις κατηγορίες αυτές με δική του ανάρτηση στο Telegram, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδείξει τον «παραλογισμό» τους, υποστηρίζοντας ότι «στερούνται βάσης». Με τη σειρά του, κατηγόρησε το FBK ότι το πρόσφατο έργο ακολουθεί «την πολιτική πληροφόρησης του Κρεμλίνου».

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, που ζει στο Λονδίνο μετά την απελευθέρωσή του το 2013 αφού έμεινε επί μια δεκαετία σε ρωσικές φυλακές, υπερασπίστηκε τον Νεβζλίν, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Ισραήλ.

Το αποκάλεσε «εμπορικό συνεργάτη του, σύντροφο και φίλο του» εδώ και χρόνια. «Είτε είναι αλήθεια, οπότε ο Λεονίντ Νεβζλίν τρελάθηκε, είτε πρόκειται για προβοκάτσια της FSB και είναι ψέμα, για το οποίο δαπανήθηκαν πολλά χρήματα», πρόσθεσε.

«Κλίνω προς τη δεύτερη εκδοχή», κατέληξε ο Χοντορκόφσκι, υπενθυμίζοντας ότι το ρωσικό κανάλι RT μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα παρόμοιες κατηγορίες σε βάρος του Νεβζλίν, αλλά το ρεπορτάζ εκείνο πέρασε απαρατήρητο.

Το FBK απέρριψε κάθε σχέση με το RT.

Αυτή η αντιπαράθεση είναι ενδεικτική των εντάσεων που υπάρχουν στους κόλπους της ρωσικής αντιπολίτευσης, η οποία αναζητά έναν νέο ηγέτη μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε κατ’ εντολή του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

