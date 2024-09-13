Διάβημα της Άγκυρας στις ΗΠΑ για την αμυντική συμφωνία με την Κύπρο

Σε διαβήματα προχώρησε η Άγκυρα προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το αμερικανικό Πεντάγωνο εναντίον της αμυντικής συμφωνίας των ΗΠΑ με την Κύπρο, την οποία θεωρεί, όπως αναφέρει, απειλή για τα στρατηγικά της συμφέροντα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΪ από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου.

Ειδικότερα, η Τουρκία αναφέρει ότι η αμυντική συμφωνία καθιστά την Κύπρο αμερικανική βάση και κατηγορεί την Αμερική ότι παίρνει θέση υπέρ της Λευκωσίας με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους Τουρκοκύπριους και την ίδια την Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τη σημασία που έχει συμφωνία για την Ουάσιγκτον, το πεντάγωνο πιστεύει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου είναι ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με την οποία καταδίκαζε την υπογραφή οδικού χάρτη για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η 'Αγκυρα υποστηρίζει ότι «αυτά τα βήματα των αρχών των ΗΠΑ σε βάρος της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης τον περασμένο Ιούνιο για την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με την ελληνοκυπριακή διοίκηση, υπονομεύουν την ουδέτερη θέση των ΗΠΑ έναντι της νήσου Κύπρου και δυσχεραίνουν την επίτευξη μιας δίκαιης, διαρκούς και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού».

Στο ίδιο κλίμα και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας το οποίο επίσης καταδίκασε τη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

