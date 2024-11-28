Λαγκάρντ προς ΕΕ: Μην προχωρήσετε σε αντίποινα για δασμούς, καταστροφικός ένας εμπορικός πόλεμος

Τον κώδωνα του κίνδυνου για το σενάριο ενός καταστροφικού εμπορικού πολέμου κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περίπτωση που η Ευρώπη απαντήσει με αντίποινα στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος θα προκαλούσε μια παγκόσμια μείωση του ΑΕΠ, προειδοποίησε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξή της στους Financial Times.

«Σε έναν εμπορικό πόλεμο, μπορείτε σύντομα να δείτε μια κλιμάκωση, η οποία κατά την άποψή μου είναι αμιγώς αρνητική... Αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον κανενός, ούτε των ΗΠΑ ούτε για της Ευρώπη, ούτε κανενός... Αυτό θα προκαλούσε παγκόσμια μείωση του ΑΕΠ» διευκρίνισε η Γαλλίδα αξιωματούχος.

Μάλιστα, κάλεσε τις χώρες - μέλη της ΕΕ να αγοράσουν πιο πολλά αγαθά των ΗΠΑ, όπως αμυντικό εξοπλισμό και LNG. «Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ορισμένα πράγματα από τις ΗΠΑ, και να δώσουμε το σήμα ότι είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλύτερο σενάριο από μια στρατηγική αντιποίνων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπου κανείς δεν είναι πραγματικά νικητής», τόνισε σχετικά με τους δασμούς που έχει εξαγγείλει ο επανεκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με Κίνα, Μεξικό και Καναδά να είναι οι πρώτες χώρες στη λίστα του.

Επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει προτείνει ένα ευρύ φάσμα πιθανών επιλογών για δασμούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι «ανοιχτός στη συζήτηση», καθώς υπάρχει μια ευκαιρία για τους ηγέτες της ΕΕ και τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε νέες διαπραγματεύσεις.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποσαφήνισε πως είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο ακριβής οικονομικός αντίκτυπος των δασμών που έχει προαναγγείλει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ εκτιμά ότι «αν μη τι άλλο, ίσως να υπάρξει μία βραχυπρόθεσμη αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων».

