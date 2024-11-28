Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα τη χορήγηση τετραήμερης «κλιματικής άδειας μετ’ αποδοχών» στους εργαζομένους, προκειμένου να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στην περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, σχεδόν έναν μήνα μετά τις πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε 230 ανθρώπους στη Βαλένθια.

Αυτό το νέο εργαλείο, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων για την μετριασμό των κινδύνων, έχει ως στόχο «να προσαρμοστεί το εργατικό δίκαιο» της Ισπανίας σε μια κλιματική έκτακτη ανάγκη, εξήγησε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ στη δημόσια τηλεόραση RTVE. Οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται τετραήμερη άδεια, πληρωμένη από το κράτος, εφόσον σημάνει συναγερμός από τις αρχές, είτε πρόκειται «για έναν δήμο, μια περιφέρεια, ή την κεντρική κυβέρνηση» ανέφερε η Ντίαθ, η οποία προέρχεται από το ακροαριστερό κόμμα Sumar.

Η υπουργός δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το είδος του συναγερμού ή τις ενδεχόμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι για να επωφεληθούν από την άδεια.

Πολλές επιχειρήσεις δέχτηκαν σφοδρή κριτική μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, επειδή απαίτησαν από τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τη δουλειά τους μολονότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό. Οι εταιρείες κατηγορούν με τη σειρά τους τις αρχές ότι δεν τις ενημέρωσαν επαρκώς και δεν έστειλαν εγκαίρως μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, παρά μόνο αργά το απόγευμα, δηλαδή πολλές ώρες μετά τον συναγερμό που είχε σημάνει η Aemet.

Στο εξής, «από τη στιγμή που κάποια αρχή, όποια και αν είναι αυτή, αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος στις μετακινήσεις, οι μισθωτοί θα πρέπει να αποφύγουν να πάνε στη δουλειά» ανέφερε η Γιολάντα Ντίαθ, γιατί «κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να διακινδυνεύει».

Η μέγιστη διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις ημέρες, ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί, να θέτουν σε «τεχνική ανεργία» τους υπαλλήλους τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι «το κόστος τέτοιου είδους (κλιματικών) συμβάντων θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέχρι το 2050», όπως υπενθύμισε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. Στο υπουργικό συμβούλιο εγκρίθηκε επίσης ένα νέο πακέτο βοήθειας, ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ, για τους πλημμυροπαθείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

