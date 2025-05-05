Ο Μπάφετ παραδίδει στον διάδοχό του ένα τεράστιο ταμειακό απόθεμα και πολλά ερωτήματα

Ο Γουόρεν Μπάφετ επέλεξε το τελευταίο λεπτό της 60ής ετήσιας συνάντησης μετόχων για να κάνει μια ανακοίνωση που, αν και πολυαναμενόμενη, αιφνιδίασε τους θαυμαστές του, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ακόμη και τον ίδιο τον διάδοχό του.

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο 94χρονος αρχιτέκτονας και εμβληματική μορφή της Berkshire Hathaway Inc., ανακοίνωσε ότι η φετινή συνάντηση θα είναι η τελευταία του ως επικεφαλής της εταιρείας, την οποία έχτισε από ένα ταπεινό ξεκίνημα σε μία από τις πιο πολύτιμες επιχειρήσεις στον κόσμο. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, ο Γκρεγκ Έιμπελ, ο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα που επί χρόνια θεωρούνταν ως ο «πρίγκιπας διάδοχος» της Ομάχα, δεν είχε καν αντιληφθεί ότι είχε φτάσει η στιγμή του.

Ο Μπάφετ θα παραδώσει στον Έιμπελ τα «κλειδιά» ενός κολοσσού αξίας 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος διαχειρίζεται ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μετοχών όπως η Apple Inc. και η American Express Co., πέρα από ένα σύνολο ασφαλιστικών, ενεργειακών, σιδηροδρομικών και καταναλωτικών επιχειρήσεων που αποφέρουν σταθερά 10 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο σε λειτουργικά κέρδη. Ο 62χρονος θα κληρονομήσει επίσης μια πληθώρα ερωτημάτων, ξεκινώντας από το τι θα κάνει με το σχεδόν 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων ταμειακό απόθεμα της Berkshire.

Οι μέτοχοι θα θελήσουν να μάθουν αν ο Έιμπελ σκοπεύει να αλλάξει τη λιτή και ιδιόρρυθμη διοικητική ομάδα της Berkshire, αν θα υιοθετήσει διαφορετική στάση απέναντι στον κίνδυνο ή διαφορετικές επενδυτικές προτιμήσεις, και αν η εταιρεία θα εξακολουθήσει να είναι η πρώτη επιλογή για επιχειρήσεις που χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια και εμπιστοσύνη. Ακόμα και το μέλλον της ετήσιας συνάντησης, της λεγόμενης «Woodstock των Καπιταλιστών», τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς αυτή βασιζόταν στη σοφία και το χιούμορ του Μπάφετ και του εκλιπόντος συνεταίρου του, Τσάρλι Μάνγκερ.

Αν και λίγοι περιμένουν από τον Έιμπελ να αποκτήσει τη φήμη και τη λάμψη του Μπάφετ, η αποχώρηση του μακροβιότερου CEO στον δείκτη S&P 500 εγείρει πιο βαθιά ερωτήματα για τις πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν χωρίς την παρουσία του.

Η Berkshire δεν διανέμει μέρισμα και μόλις πρόσφατα ξεκίνησε να επαναγοράζει μετοχές, με τον Μπάφετ να βασίζεται στην επενδυτική του πορεία για να αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει περισσότερα στους μετόχους από ό,τι η αγορά γενικά.

Με σχεδόν 400.000 υπαλλήλους και ένα ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς απόψεις ότι η εταιρεία μπορεί να διασπαστεί μετά την αποχώρηση του Μπάφετ.

Ο Έιμπελ έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει τις αρχές του Μπάφετ για τις επενδύσεις και τη διαχείριση ρίσκου, ενώ ο ίδιος ο Μπάφετ θα παραμείνει βασικός μέτοχος. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη καθηκόντων από τον Έιμπελ, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου.

«Ένα ερώτημα που θα απασχολήσει τους επενδυτές είναι αν η μετοχή της Berkshire εξακολουθεί να αξίζει το "premium Buffett" χωρίς τον ίδιο», δήλωσε η αναλύτρια Κάθι Σάιφερτ. «Κάποιοι θεσμικοί επενδυτές μπορεί να θέσουν θέματα όπως η καταβολή μερίσματος και ένα πιο τακτικό πρόγραμμα κατανομής κεφαλαίου.»

Ενεργειακός Διαπραγματευτής

Ο Έιμπελ, γεννημένος στον Καναδά, ξεκίνησε την καριέρα του ως λογιστής στην PricewaterhouseCoopers και το 1992 εντάχθηκε στην CalEnergy ως οικονομικός διευθυντής.

Ο CEO της CalEnergy, Ντέιβιντ Σόκολ, τον ξεχώρισε για τις ικανότητές του και του ανέθεσε τη διοίκηση μιας ηλεκτρικής εταιρείας στη Βρετανία. Το 1998, η CalEnergy εξαγόρασε την MidAmerican Energy στην Αϊόβα και λίγο αργότερα η Berkshire απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας.

Λίγο μετά, η Berkshire απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, επιτρέποντας στην εταιρεία να ξεκινήσει ένα μπαράζ εξαγορών, αποκτώντας αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου μετά τη χρεοκοπία της Enron Corp. και ηλεκτρικές εταιρείες κοινής ωφελείας στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Το 2008, ο Σόκολ ανέλαβε ευρύτερο ρόλο στην Berkshire και ο Έιμπελ ορίστηκε CEO της MidAmerican. Σύμφωνα με τον Σόκολ, ο Μπάφετ είχε επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο Έιμπελ μπορούσε να εντοπίζει και να διαπραγματεύεται συμφωνίες.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Έιμπελ απέδειξε τις ικανότητές του. Τον Σεπτέμβριο του 2008, η MidAmerican συμφώνησε να πληρώσει περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της Constellation Energy Group Inc., αφού η εταιρεία με έδρα τη Βαλτιμόρη έχασε τη μισή της χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μια εβδομάδα. Η Berkshire κέρδισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την αποζημίωση για τη ματαίωση της συμφωνίας και από κέρδη στην επένδυσή της, όταν η Constellation στράφηκε τελικά σε άλλον αγοραστή.

Άλλες συμφωνίες του Έιμπελ αποδείχθηκαν πιο μακροχρόνιες. Το 2013 αγόρασε τη μεγαλύτερη ηλεκτρική εταιρεία της Νεβάδα, NV Energy, και την επόμενη χρονιά συμφώνησε στην εξαγορά μιας εταιρείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην πατρίδα του, την Αλμπέρτα του Καναδά. Το 2014, η MidAmerican μετονομάστηκε σε Berkshire Hathaway Energy, ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τη φήμη και τις αξίες που εκπροσωπούσε ο Μπάφετ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Η επέκταση αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας τεράστιας εταιρείας κοινής ωφελείας στις ΗΠΑ, η οποία διασφαλίζει την παροχή ρεύματος σε πολιτείες όπως η Αϊόβα και η Νεβάδα και λειτουργεί αγωγούς φυσικού αερίου μήκους περίπου 14.200 μιλίων σε ολόκληρη τη χώρα, από το Τέξας έως το Μίσιγκαν.

Αυτό συνέβαλε στην οικοδόμηση της φήμης του Έιμπελ ως ικανού διευθυντικού στελέχους στον τομέα της ενέργειας και, τελικά, στο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπάφετ. Το 2018 προήχθη σε αντιπρόεδρο, επεκτείνοντας την εποπτεία του σε όλες τις μη ασφαλιστικές δραστηριότητες της Berkshire Hathaway — ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει από τον σιδηροδρομικό κολοσσό BNSF μέχρι τον θρυλικό κατασκευαστή γλυκών See’s Candies.

Η ανακοίνωσή του ως διάδοχος έγινε το 2021, όταν ο Μάνγκερ αποκάλυψε κατά λάθος στη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης ότι ο Έιμπελ θα διατηρούσε ανέπαφη την κουλτούρα του ομίλου μετά την αποχώρηση του Μπάφετ.

Από την προαγωγή του, τα λειτουργικά κέρδη – εξαιρουμένων των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και λίγων άλλων – έχουν αυξηθεί περίπου κατά 27%, αγγίζοντας σχεδόν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος.

Αυτό που απομένει να φανεί τώρα είναι η επενδυτική του ικανότητα. Οι Τοντ Κομπς και Τεντ Γουέσλερ προσλήφθηκαν το 2010 και το 2011 αντίστοιχα, για να βοηθήσουν στη διαχείριση των επενδύσεων της Berkshire σε μετοχές και ομόλογα. Ο Κομπς έχει πλέον αναλάβει την εποπτεία της ασφαλιστικής μονάδας Geico. Και οι δύο έχουν συμβουλεύσει τον Μπάφετ για ενδεχόμενες εξαγορές και ενδέχεται να πράξουν το ίδιο και για τον Έιμπελ.

Με ένα αποθεματικό σχεδόν 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς επένδυση, ο Έιμπελ δεν διαθέτει ιστορικό επιλογής μετοχών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Σαββάτου, ρωτήθηκε για τη στρατηγική του όσον αφορά την κατανομή κεφαλαίου όταν αναλάβει. Αποκάλεσε το ταμειακό απόθεμα «τεράστιο πλεονέκτημα» και δεσμεύτηκε για συνέχεια. Όμως η προσέγγισή του δεν ήταν αυτή που έχουν συνηθίσει οι τακτικοί της Berkshire.



Πηγή: The Washington Post

