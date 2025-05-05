Κίνα: Ρομπότ επιτίθεται στον χειριστή του – Δείτε βίντεο

Το Skynet των ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας Terminator είναι άραγε ήδη εδώ; Τρομάζει το βίντεο από την Κίνα που δείχνει το ανθρωποειδές ρομπότ να επιτίθεται στον χειριστή του ενώ προσπαθεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Όσοι είδαν τη σκηνή τη χαρακτήρισαν «δυστοπική».

Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από ένα εργοστάσιο στην Κίνα, το μαύρο ρομπότ φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με έναν μικροσκοπικό γερανό πριν ξαφνικά αρχίσει να κουνάει τα χέρια του μπρος-πίσω.

Το βίντεο δείχνει σε σε έξαλλη κατάσταση και να επιτίθεται, ενώ ένας άντρας που κάθεται σε έναν κοντινό υπολογιστή σκύβει, και ένας άλλος οπισθοχωρεί.







Το ρομπότ - φαινομενικά από μόνο του - σήκωσε τα χέρια του στον αέρα και τα κατέβασε ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση με αυξανόμενη ταχύτητα και βία.

Στη συνέχεια άρχισε να περπατάει μπροστά καθώς στριφογύριζε σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από τον γερανό.|



Τελικά, ένας από τους άνδρες τραβάει τον γερανό από πίσω και δείχνει να απενεργοποιεί το ρομπότ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 1η Μαΐου και προκάλεσε θόρυβο στο διαδίκτυο, με τους θεατές να σχολιάζουν την ανατριχιαστική φύση του γεγονότος.

Ένας θεατής έγραψε: «Έτσι ξεκινάει».

Ένας άλλος είπε: «Ανυπομονώ για τον πόλεμο ρομπότ εναντίον ανθρώπων».

Ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Λοιπόν, ωραίο να γνωρίζουμε ότι η αποκάλυψη των ρομπότ μπορεί να σταματήσει τουλάχιστον με ένα μικρό γερανό ανύψωσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.