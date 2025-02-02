Ο Μασκ συνεχίζει να στηρίζει Φειδία - «Ψηφίστε τον, είναι έξυπνος, έχει σούπερ ενέργεια»

Συνεχίζεται το «πολιτικό φλερτ» του Ίλον Μασκ με τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, με τον δισεκατομμυριούχο στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ να τον στηρίζει και πάλι δημόσια, μέσω του Χ.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ κοινοποίησε βίντεο του Φειδία, ο οποίος ανακοίνωσε πως είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («European Democracy Shield», Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια), καλώντας τον κόσμο να τον ψηφίσει.

«Ψηφίστε τον Φειδία. Είναι έξυπνος, έχει σούπερ ενέργεια και νοιάζεται πραγματικά για εσάς», γράφει.

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής, η επιτροπή αυτή αφορά την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις.

Σε άλλο ποστ, ο ιδιοκτήτης του Χ και της Tesla κοινοποίησε συνέντευξή του ευρωβουλευτή γράφονται «Let’s make Europe Great Again», ενώ κάλεσε και τους Ευρωπαίους να ενταχθούν στο κίνημα «Make Europe Great Again», παραφράζοντας το κεντρικό σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again».

MEGA!!



Make Europe Great Again https://t.co/fiIHHhvHNV — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

People of Europe:



Join the MEGA movement!



Make Europe Great Again!! — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

