Αυστραλία: Μία νεκρή από τις πλημμύρες- Οι αρχές εκδίδουν εντολές εκκένωσης και προειδοποιούν για κροκόδειλους

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα, στη βορειοδυτική Αυστραλία, που βρίσκεται στο έλεος πλημμυρών, όπου οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να προσέχουν τους κροκόδειλους.

Την ώρα που οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζονται, οι αρχές του Κουίνσλαντ έκαναν γνωστό πως 600 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε διάστημα 24 ωρών σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας.

Οι κάτοικοι σε έξι προάστια του Τάουνσβιλ, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 200.000 ανθρώπων, κλήθηκαν σήμερα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον συντονιστή της ομάδας διαχείρισης καταστροφών της πόλης, Ζακ Ντόους, 2.100 σπίτια κινδυνεύουν.

Ωστόσο, «περίπου το 10%» της κοινότητας δεν υπάκουσε στις εντολές εκκένωσης, επισήμανε ο ίδιος.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα, αφότου το σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε, κοντά στο Ίνγκχαμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι επόμενες ώρες θα είναι «πραγματικά κρίσιμες» για το Τάουνσβιλ, δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Κουίνσλαντ, ο Γκρέιμε Πέιν.

Η άνοδος της στάθμης των υδάτων οδήγησε στο κλείσιμο του τοπικού αεροδρομίου, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι περίπου 100 σχολεία δεν θεωρούνται αυτήν τη στιγμή ασφαλή για τους μαθητές.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Ντέιβιντ Κρισαφούλι προειδοποίησε για τον κίνδυνο «βροχοπτώσεων ρεκόρ» τις επόμενες ημέρες.

«Λάβετε προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας (…) προετοιμαστείτε για το χειρότερο και, σας παρακαλώ, ακούστε τις συστάσεις» των αρχών, απηύθυνε έκκληση από το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους πολίτες σχετικά με την παρουσία κροκόδειλων, που θα μπορούσαν να μετακινηθούν αναζητώντας ηρεμότερα νερά.

«Να αναμένετε να δείτε κροκόδειλους σε όλα τα υδατορρεύματα στο βόρειο τμήμα και στο βορειότερο άκρο του Κουίνσλαντ, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν προειδοποιητικές σημάνσεις», προειδοποίησε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσαν τοπικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.