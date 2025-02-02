Αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ ο Νετανιάχου - Θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους δεσμούς του Ισραήλ με την Ουάσινγκτον μετά την ένταση που επικράτησε στις διμερείς σχέσεις επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέπτεται τον Τραμπ μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, αναχωρεί από το Ισραήλ την ώρα που η εκεχειρία με τη Χαμάς στη Γάζα εξακολουθεί να τηρείται και ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων που ξεκινά αύριο Δευτέρα για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

«Οι αποφάσεις που λάβαμε στον πόλεμο έχουν ήδη αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πριν την αναχώρησή του.

«Οι αποφάσεις μας και το θάρρος των στρατιωτών μας έχουν αλλάξει τον χάρτη. Αλλά πιστεύω ότι με στενή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ μπορούμε να τον αλλάξουμε ακόμη περισσότερο και προς το καλύτερο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

