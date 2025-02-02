Η Ιαπωνία «ανησυχεί βαθιά» από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχουν στην παγκόσμια οικονομία οι νέοι δασμοί που επέβαλε χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, επεσήμανε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Καστουνόμπου Κάτο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι επιβάλλει δασμούς 25% στα προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό που εισάγονται στις ΗΠΑ, ενώ αύξησε κατά 10% τους ήδη υφιστάμενους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Οι τρεις χώρες έχουν ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβουν αντίμετρα.

«Ανησυχούμε βαθιά για τον τρόπο που αυτοί οι δασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά», τόνισε ο Κάτο μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fuji Tv.

Υπογράμμισε εξάλλου την ανάγκη «να εξετάσουμε ενδελεχώς» τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τις ανακοινώσεις Τραμπ στο χρηματιστήριο, επισημαίνοντας ότι η Ιαπωνία θα λάβει «κατάλληλα μέτρα».

