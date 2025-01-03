Η επίθεση του Ίλον Μασκ στον χειρισμό των συμμοριών βιασμού από την κυβέρνηση είναι «εσφαλμένη εκτίμηση και σίγουρα παραπληροφορημένη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Wes Streeting.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος Μασκ δημοσίευσε μια σειρά μηνυμάτων στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγορώντας τον Keir Starmer ότι απέτυχε να διώξει συμμορίες που βίαζαν συστηματικά νεαρά κορίτσια, ζητώντας τη φυλάκιση του υπουργού Προστασίας Jess Phillips.

Ερωτηθείς για τα σχόλιά του, ο Streeting είπε ότι «αυτή η κυβέρνηση παίρνει το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών απίστευτα σοβαρά». Κάλεσε τον Μασκ να «σηκώσει τα μανίκια και να συνεργαστεί μαζί μας» ενάντια στις συμμορίες βιασμών.

Οι Τόρις επέκριναν επίσης τον Μασκ ότι «μοιράζεται πράγματα που είναι πραγματικά ανακριβή».

Κατά την επίσκεψή του σε έναν οίκο φροντίδας στο Carlisle την Παρασκευή, ο Streeting είπε ότι οι Εργατικοί «συνεχίζουν τη δουλειά» της εφαρμογής των συστάσεων της ανεξάρτητης έρευνας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με επικεφαλής τον καθηγητή Alexis Jay «στο ακέραιο». Είπε στους δημοσιογράφους: «Ορισμένες από τις επικρίσεις που έχει κάνει ο Ίλον Μασκ νομίζω ότι είναι εσφαλμένες και σίγουρα παραπληροφορημένες.

«Αλλά είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον Ίλον Μασκ, ο οποίος νομίζω ότι έχει να παίξει μεγάλο ρόλο με την πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης για να βοηθήσει εμάς και άλλες χώρες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και να σηκώσει τα μανίκια του, θα το καλωσορίσουμε».

Ο Μασκ, βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τον Keir ότι δεν αντιμετώπισε σωστά τις συμμορίες βιασμών ενώ ήταν διευθυντής των εισαγγελέων (DPP). Είπε μάλιστα ότι η υπουργός προστασίας Jess Phillips «αξίζει να βρίσκεται στη φυλακή» αφού απέρριψε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών να διατάξει μια δημόσια έρευνα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Όλνταμ, λέγοντας ότι το συμβούλιο θα πρέπει να κάνει μια τοπική έρευνα.

Η απόφαση επικρίθηκε από αρκετούς ανώτερους Τόρις, παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών απέρριψε ένα παρόμοιο αίτημα το 2022.

Ο ηγέτης των Τόρις Kemi Badenoch ζήτησε να διεξαχθεί πλήρης εθνική δημόσια έρευνα για αυτό που αποκάλεσε το «σκάνδαλο των συμμοριών βιασμού» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλλά το κόμμα επέκρινε επίσης τον Μασκ ότι «μοιράζεται πράγματα που είναι ανακριβή στην πραγματικότητα» και απομακρύνθηκε από την έκκλησή του για φυλάκιση του Phillips.

Η Alicia Kearns – η οποία επισκιάζει τον Phillips ως εκπρόσωπο των Συντηρητικών για την προστασία – είπε στο BBC Radio 5 Live, ότι ο Μασκ «είναι επιρρεπής» στο να μοιράζεται πράγματα στην πλατφόρμα X του «χωρίς να τα αξιολογεί κριτικά».

Κατηγόρησε τον Μασκ ότι «τράβηξε την προσοχή από τους επιζώντες και τα θύματα» των συμμοριών βιασμού και «υποστηρίζει ανθρώπους όπως ο [ακροδεξιός ακτιβιστής] Τόμι Ρόμπινσον - κάτι που είναι ειλικρινά επικίνδυνο».

Οι έρευνες

Έχουν γίνει πολυάριθμες έρευνες για τους συστηματικούς βιασμούς κοριτσιών και νεαρών γυναικών από οργανωμένες συμμορίες, όπως στο Ρόδεραμ, στην Κορνουάλη, στο Ντέρμπισαϊρ, στο Ρότσντεϊλ και στο Μπρίστολ.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας Andrew Gwynne πρότεινε ότι ο Μασκ «πρέπει να επικεντρωθεί στην πολιτική των ΗΠΑ, όπου πρόκειται να ενεργήσει ως μη εκλεγμένος σύμβουλος της κυβέρνησης Τραμπ για τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών».

Μιλώντας στο LBC Radio, η Gwynne πρόσθεσε ότι ο βιασμός των παιδιών ήταν ένα «πολύ σοβαρό ζήτημα», επισημαίνοντας προηγούμενες έρευνες που είχαν λάβει χώρα για σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης.

«Έρχεται ένα σημείο που δεν χρειαζόμαστε περισσότερες έρευνες και αν ο Ίλον Μασκ είχε παρακολουθήσει το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, θα ήξερε ότι έχουν γίνει ήδη αρκετές έρευνες», είπε.

Η Independent Inquiry on Child Sex Abuse (IICSA), η οποία δημοσίευσε την τελική της έκθεση το 2022, περιέγραψε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ως «επιδημία που αφήνει δεκάδες χιλιάδες θύματα στο δηλητηριώδες πέρασμά της».

Συνδύασε πολλές προηγούμενες έρευνες μαζί με τις δικές της έρευνες.

Η καθηγήτρια Jay είπε τον Νοέμβριο ότι ένιωθε «απογοητευμένη» που «κάποιες από τις 20 συστάσεις της έκθεσής της για την αντιμετώπιση της κακοποίησης εφαρμόστηκαν τουλάχιστον δύο χρόνια αργότερα. «Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια κατανόηση από τον κόσμο», είπε. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιέσουμε την κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα. Δεν χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση, δεν χρειάζεται περισσότερη έρευνα ή συζήτηση, απλά πρέπει να γίνει».

Πηγή: bbc.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.