Όταν ο Μερτς θα συναντήσει τον Τραμπ

Θα είναι ο Φρίντριχ Μερτς ο επόμενος καγκελάριος; Οι περισσότεροι αναλυτές στη Γερμανία το θεωρούν σχεδόν σίγουρο ότι από την άνοιξη ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών θα είναι αυτός που θα διαδεχτεί τον Όλαφ Σολτς. Πόσο έτοιμος είναι όμως ο άλλοτε τραπεζίτης να αντιμετωπίσει την πρόκληση, που ακούει στο όνομα προεδρία Τραμπ; Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούργκεν Χαρντ, είναι σαφής:



«Πιστεύω ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο θέμα της γερμανικής συνεισφοράς στο ΝΑΤΟ και στα θέματα της εμπορικής πολιτικής θα ζήσουμε ζωηρές εποχές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας υποδεχτεί με προσδοκίες αυτός και το περιβάλλον του, αλλά ίσως και το σύνολο του Κογκρέσου, ακόμα και από τις τάξεις των Δημοκρατικών. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά».

Μια δύσκολη χρονική συγκυρία

Κι αν η Γερμανία δεν ήταν προετοιμασμένη για όλα αυτά, η χρονική συγκυρία κάνει ακόμα πιο περίπλοκη την κατάσταση για τον επόμενο καγκελάριο, που θα βρεθει αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον ερχόμενο Ιούνιο. Εκεί που ο Τραμπ πιθανότατα θα θέσει επί τάπητος μπροστά στους συμμάχους του τα σχέδια και τις απαιτήσεις του. Η γερμανική κυβέρνηση, που στην καλύτερη περίπτωση θα έχει ορκιστεί γύρω στο Πάσχα, θα πρέπει να έχει καταλήξει σε αποφάσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να έχει ακόμη ψηφιστεί προϋπολογισμός, όπως επεσήμανε ο Χαρντ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της Deutschlandfunk.

Ζητούνται περισσότερα χρήματα

Αυτό που θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσει ο Τραμπ από το Βερολίνο είναι περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ. Πρέπει ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ. Ο Χαρντ αποφεύγει να αναφέρει νούμερα.



«Το να μιλήσουμε τώρα για ένα ποσοστό ίσως δεν είναι και τόσο σοφό. Αυτό που ξέρω είναι ότι μια χώρα όπως η Βρετανία με κυβέρνηση Εργατικών προετοιμάζεται για αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα εμφανιστεί με μια εξαγγελία για 2,5% του ΑΕΠ». Στη Γερμανία το ποσοστό αυτό ανέβηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία λίγο πάνω από το 2%, αλλά οι πιέσεις για περαιτέρω αύξηση συνεχίζονται. Αυτή θα είναι μια ακόμα σπαζοκεφαλιά για τον επόμενο καγκελάριο, που θα χρειαστεί να βρει πόρους και για την τόνωση της οικονομίας της χώρας που τα τελευταία χρόνια κινείται σε ρυθμούς σημειωτόν. Κάτι που γνωρίζουν τόσο ο Χαρντ όσο και ο πολιτικός του προϊστάμενος Φρίντριχ Μερτς, που θα χρειαστεί όπως λένε στο κόμμα του να έχει πίσω του μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στα ραντεβού του με τον Τραμπ.



