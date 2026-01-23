Διπλωματική ένταση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας χθες βράδυ στο αμερικανικό δίκτυο Fox, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν η στρατιωτική συμμαχία θα ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ αν ποτέ τη χρειαζόταν.

«Δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ», είπε, προσθέτοντας: «Πραγματικά δεν έχουμε ζητήσει ποτέ τίποτα από αυτούς. Θα πουν ότι έστειλαν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν, αν και έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις πρώτες γραμμές».

Άμεση ήταν η αντίδραση και η απάντηση της Βρετανίας.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Στίβεν Κίννοκ, υπέδειξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με τα σχόλια αυτά.

«Είναι απίστευτα περήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις μας και θα το καταστήσει σαφές στον πρόεδρο», δήλωσε στο LBC, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε:«457 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και πολλά τραυματίστηκαν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία και το θάρρος τους», τόνισε, ενώ σύμφωνα με το BBC, σκοπεύει να ζητήσει από τον πρόεδρο Τραμπ να απολογηθεί για τις δηλώσεις του.

Πηγή: skai.gr

