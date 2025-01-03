Επί τρεις ώρες τελωνειακοί υπάλληλοι πραγματοποιούσαν έρευνα… ρουτίνας στο πολυτελές γιοτ του Τζεφ Μπέζος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, γεγονός ωστόσο που δεν κατάφερε να διαταράξει την ηρεμία της αρραβωνιαστικιάς του, Λόρεν Σάντσεζ, η οποία συνέχισε απτόητη την ηλιοθεραπεία της.

Οι υπάλληλοι μπήκαν στο αξίας 500 εκατομμυρίων γιοτ, Koru, που έπλεε κοντά στο Σεντ Μπαρτς, έναν δημοφιλή προορισμό για διασημότητες, φέροντας όλο τον εξοπλισμό του και φορώντας μαύρα σωσίβια.

Στη διάρκεια της έρευνας μία γυναίκα από το πλήρωμα τους καθοδηγούσε για το πού να πάνε.

Σύμφωνα με το Page Six, η Σάντσεζ συνέχισε αναπόσπαστη την ηλιοθεραπεία της στο πάνω κατάστρωμα του πολυτελούς γιοτ ενώ σε φωτογραφίες απεικονίζεται να χαμογελά, φορώντας ένα μπικίνι Versace και μεγάλο καπέλο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπέζος δεν φαινόταν να βρισκόταν στο σκάφος του στη διάρκεια της έρευνας.



