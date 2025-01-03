Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι «σταθερή» με την εξαίρεση της Μολδαβίας μετά τη διακοπή από την 1η Ιανουαρίου της διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η πολωνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η κατάσταση είναι σταθερή σε όλα τα κράτη μέλη (της ΕΕ) που προσφεύγουν στα χειμερινά αποθέματα και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες διασφαλίζοντας σταθερή προσφορά στους καταναλωτές», δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής προεδρίας. «Δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έφθασαν την Τρίτη το συμβολικό όριο των 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, και διατηρήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και σήμερα.

Σε ό,τι αφορά την περισσότερο ανησυχητική κατάσταση στη Μολδαβία, η πολωνική προεδρία κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν την υποστήριξη και τον συντονισμό τους με τις αρχές του Κισινάου για να αποφευχθούν ελλείψεις.

Οι αποστολές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας διακόπηκαν οριστικά την Τετάρτη, μετά την εκπνοή του συμβολαίου που είχε υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές στο τέλος του 2019 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η διακοπή αφορά το ένα τρίτο των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και ανησυχεί χώρες της ανατολικής Ευρώπης, κυρίως την Μολδαβία, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, και την Σλοβακία, η οποία απειλεί με σοβαρές συνέπειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ένωσης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη συζήτησαν την κατάσταση σε χθεσινή τους σύσκεψη και θα ξανασυναντηθούν στις 7 Ιανουαρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

«Δεν υπάρχει καμία ανησυχία» σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Κομισιόν μετά το πέρας της σύσκεψης.

Η προσφορά του φυσικού αερίου ενισχύθηκε με τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022.

Το επίπεδο των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη φθάνει το 72%, δηλαδή είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο για την περίοδο αυτή του έτους, διαβεβαίωσε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του ουκρανικού εδάφους ανέρχονταν σε λίγο περισσότερο από 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

