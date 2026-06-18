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Ο Μακρόν δημοσίευσε βίντεο με την υπογραφή του «Μνημονίου Κατανόησης» από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο γάλλος ομόλογός του στις Βερσαλλίες

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Τραμπ - Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε ένα βίντεο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο γάλλος ομόλογός του στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει το επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπατριώτες μας που σύντομα θα επιτρέψει τη μείωση των τιμών της ενέργειας.»

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ιράν συμφωνία Κρίση στη Μέση Ανατολή Εμανουέλ Μακρόν
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