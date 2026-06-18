Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ανέφερε πως το υπέγραψε κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω» ότι το κείμενο υπογράφτηκε, είπε ο αξιωματούχος, ερωτηθείς για την πληροφορία ότι ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε αντίτυπο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο γάλλος ομόλογός του στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

Λευκός Οίκος: Η συμφωνία με το Ιράν τίθεται σε ισχύ

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τέθηκε σε ισχύ, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο BBC, ξεκινώντας την συμφωνηθείσα περιόδο των 60 ημερών για τις δύο χώρες ώστε να καταλήξουν σε έναν πιο οριστικό τερματισμό του πολέμου.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Λίγο αργότερα, την είδηση επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.

«Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ καθώς έφευγε από τις Βερσαλλίες.

«Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες», είπε. «Μόλις το υπέγραψα».

«Αυτό δεν ήταν εύκολο»

«Αυτό δεν ήταν εύκολο», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν βάλει την υπογραφή του στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι, ενώ αμέσως μετά χειροκροτήθηκε από τους παραβρισκόμενους, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X.

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει το επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπατριώτες μας που σύντομα θα επιτρέψει τη μείωση των τιμών της ενέργειας.»

Επιβεβαίωσε το Ιράν

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε σήμερα ότι υπογράφτηκε η συμφωνία με τις ΗΠΑ που ανήγγειλε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το κείμενο του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή των προέδρων» των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και πλέον μπορεί «να αρχίσει η δοκιμασία της εφαρμογής της», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πρόσθεσε ότι η υπογραφή έγινε ηλεκτρονικά και ότι η τελετή η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα αύριο στην Ελβετία πλέον δεν χρειάζεται «στ’ αλήθεια».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν δημοσίευσε φωτογραφίες του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει την προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ και να κρατάει τις σελίδες με τις υπογραφές του ίδιου και του Τραμπ.

«Το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν υπογράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Ιουνίου 14:05 από τους προέδρους του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε το πρακτορείο.

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Πηγή: skai.gr

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