Ο Μάικ Τάισον έριξε σφαλιάρα στον Τζέικ Πολ - Δείτε βίντεο

Ο Μάικ Τάισον χαστούκισε τον Τζέικ Πολ κατά τη διάρκεια του ζυγίσματος.

Εντελώς ξαφνικά, ο Τάισον, ο 58χρονος πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών, χτύπησε τον Πολ στο πρόσωπο στο Las Colinas του Τέξας, πριν από τον αγώνα πυγμαχίας της Παρασκευής στο AT&T Stadium.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

Η απάντηση του Πολ ήταν άμεση «χτυπά σαν σκύλα… Πρέπει να πεθάνει».

Ο Τάισον εξηγώντας το τι τον οδήγησε στη συγκεκριμένη αντίδραση είπε ότι «ήμουν με τις κάλτσες μου και εκείνος φορούσε παπούτσια. Πάτησε στο δάχτυλο του ποδιού μου. Ήθελα να πιστεύω ότι έγινε τυχαία. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπορεί να έγινε επίτηδες.

«Πονούσα πολύ και έπρεπε να ανταποδώσω» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στον 27χρονο εχθρό του αυτή τη στιγμή, αν ήταν μαζί, ο Τάισον απάντησε έντονα: «τελείωσαν οι συζητήσεις μεταξύ μας».

Η ένταση μεταξύ των δύο αναμένεται να μεταφερθεί στο ρινγκ το βράδυ της Παρασκευής.

Ερωτηθείς αν θα χτυπήσει τον Πολ, ο Τάισον απάντησε απλώς, «Ναι» ενώ σε ό,τι αφορά την άποψή του για το αστέρι του YouTube, είπε «είναι περισσότερο κλόουν παρά διασκεδαστής. Είναι ένας κλόουν. Πρέπει να σταματήσει να παίζει».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.