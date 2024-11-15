Το Πεντάγωνο και ο Διευθυντής της Εθνικής Πληροφορίας δημοσίευσαν την ετήσια έκθεση για τις θεάσεις UFO και ενώ δεν έχουν διαπιστώσει ακόμη εξωγήινη προέλευση για περισσότερες από 700 νέες αναφορές που ήρθαν πέρυσι, υπάρχουν περίπου 21 που τους τραβούν το ενδιαφέρον, όπως μεταδίδει το ABC News.

Το UAP είναι ο όρος που χρησιμοποιεί το Πεντάγωνο και η κοινότητα πληροφοριών για να περιγράψει τα UFO, που σημαίνει Unidentified Anomalous Phenomena δηλαδή Μη Aναγνωρισμένα Aνώμαλα Φαινόμενα. Η υπηρεσία που εξετάζει όλα τα νέα περιστατικά που αναφέρθηκαν από στρατιωτικό προσωπικό και τώρα πρόσθετες ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Παντός Τομέα (AARO).

Από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, το AARO έλαβε 757 νέες αναφορές περιστατικών, 485 που συνέβησαν εκείνη τη χρονική περίοδο και άλλες 272 αναφορές από το 2021 και το 2022 που δεν είχαν αποσταλεί προηγουμένως στον οργανισμό. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση από προηγούμενες εκθέσεις. Για παράδειγμα, η περσινή έκθεση ανέφερε 281 νέες αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναθεώρησής της, κάτι που αξιωματούχοι του Πενταγώνου είπαν την Πέμπτη οφειλόταν στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναφορά περιστατικών UAP και όχι ότι αυξάνονταν σε συχνότητα.

Συνολικά, ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που εξετάστηκαν από το AARO από την ίδρυσή του είναι τώρα 1.652.

Το AARO "δεν ανακάλυψε κανένα στοιχείο εξωγήινων όντων, δραστηριότητας ή τεχνολογίας" σύμφωνα με τη φετινή έκθεση. Ένας μικρός αριθμός από τις φετινές αναφορές είχε επίγειες εξηγήσεις και ένας σημαντικός αριθμός αναμένεται να επανεξεταστεί, ωστόσο ένα πράγμα που δεν έχει διαπιστωθεί είναι ότι ορισμένες από τις αναφορές αποδίδονται σε μια τεχνολογία «ανακάλυψης».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, ο επικεφαλής του AARO αναγνώρισε ότι υπάρχουν 21 αναφορές τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που δεν μπορεί πραγματικά να εξηγήσει.

"Υπάρχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που με το φυσικό και μηχανολογικό μου υπόβαθρο και τον χρόνο μου στο I.C. δεν καταλαβαίνω, και δεν ξέρω κάποιον άλλον να τις καταλαβαίνει", δήλωσε ο Dr. Jon Kosloski, ο νέος διευθυντής του AARO. Ο Kosloski είπε ότι τα 21 περιστατικά συνέβησαν κοντά σε χώρους εθνικής ασφάλειας και καταγράφηκαν σε βίντεο, είχαν πολλούς αυτόπτες μάρτυρες ή καταγράφηκαν από άλλους αισθητήρες.

Πώς μοιάζουν λοιπόν αυτά τα ανεξήγητα UAP; «Σφαίρες, κύλινδροι, τρίγωνα, σε μία από τις περιπτώσεις, συνέβαινε για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πιθανό να συμβαίνουν πολλαπλά πράγματα», ανέφερε ο Kosloski, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητα drone που συγχέεται με UAP.

