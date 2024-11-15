Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις στο προάστιο Mazzeh της Δαμασκού την Παρασκευή, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, μια ημέρα μετά από ένα κύμα φονικών επιδρομών σε στόχους που το Ισραήλ είπε ότι ήταν ένοπλοι στόχοι στη συριακή πρωτεύουσα.

🚨

Another strike on Damascus El Mezzeh Area pic.twitter.com/HQJcbk3HBZ November 15, 2024

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή στην περιοχή της Δαμασκού.

«Η ισραηλινή επιθετικότητα στοχεύει την περιοχή Mazzeh στη Δαμασκό», ανέφερε το SANA. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Οι διοικητές της ένοπλης ομάδας της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που εδρεύουν στη Συρία είναι γνωστό ότι κατοικούν στο Mazzeh, σύμφωνα με κατοίκους που τράπηκαν σε φυγή μετά τα πρόσφατα πλήγματα που σκότωσαν ορισμένα βασικά πρόσωπα των ομάδων.

Τα πολυώροφα τετράγωνα του Mazzeh έχουν χρησιμοποιηθεί από τις αρχές στο παρελθόν για να στεγάσουν ηγέτες παλαιστινιακών φατριών, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε ισραηλινές επιδρομές σε κτίρια κατοικιών στα προάστια Mazzeh και Qudsaya, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραήλ είπε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο στρατιωτικούς χώρους και το αρχηγείο της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία εδώ και χρόνια, αλλά έχει εντείνει τέτοιες επιδρομές από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ξεχωριστά, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι επιτέθηκε την Πέμπτη σε διαμετακομιστικές διαδρομές στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά όπλων στη Χεζμπολάχ.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ισραηλινή επίθεση κατέστρεψε ολοσχερώς μια γέφυρα στην περιοχή Κουσάιρ στα νοτιοδυτικά της Χομς της Συρίας κοντά στα σύνορα με τον βόρειο Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.