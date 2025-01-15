Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Γουόλτς, από τη Δευτέρα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Τρίτη πως θέλει να επιταχυνθούν οι παραδόσεις όπλων που έχουν αγοραστεί από την Ταϊβάν για την αποτροπή των απειλών της Κίνας.

«Έχουμε εκκρεμείς παραγγελίες 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων», στρατιωτικού υλικού και ειδών «που έχουν πληρώσει και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά (...) για να τους παραδώσουμε αυτά που πλήρωσαν» ως μέσα «αποτροπής», ανέφερε ο κ. Γουόλτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον.

