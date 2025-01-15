Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε τον Ίλον Μασκ την Τρίτη επειδή φέρεται ότι δεν αποκάλυψε έγκαιρα την ιδιοκτησία του στο X, πρώην Twitter, το οποίο του επέτρεψε να αγοράσει μετοχές της πλατφόρμας σε «τεχνητά χαμηλές τιμές».

Πριν κλείσει τη συμφωνία των 44 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά του Twitter τον Οκτώβριο του 2022, ο Μασκ άρχισε να αποκτά έναν «σημαντικό αριθμό» μετοχών στο Twitter. Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, κατείχε περισσότερο από το 5% των κοινών μετοχών της εταιρείας και έπρεπε να το αποκαλύψει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η Επιτροπή αναφέρει ότι ο Μασκ δεν αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες.

Ο Μασκ και ο διαχειριστής της περιουσίας του απέκρυψαν την αγορά, γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί η τιμή της μετοχής του Twitter. Διατηρώντας αυτές τις αγορές σε χαμηλές τιμές, ο Μασκ «συνέχισε να αγοράζει μετοχές του Twitter σε «τεχνητά χαμηλές τιμές», επιτρέποντάς του να αποδώσει λιγότερα από τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου», σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του DC.

Αν και ο Μασκ έπρεπε να αποκαλύψει το 5% της ιδιοκτησίας του έως τις 24 Μαρτίου 2022, αγόρασε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια μετοχές την επόμενη μέρα, αυξάνοντας το μερίδιό του στην εταιρεία στο 7%, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Μασκ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter και αποκάλυψε επίσημα το μερίδιό του στην εταιρεία στις αρχές Απριλίου 2022, σύμφωνα με την αγωγή. Μέχρι τη στιγμή που αποκάλυψε το μερίδιό του, κατείχε περισσότερο από το 9% της εταιρείας και «η τιμή της μετοχής του Twitter αυξήθηκε περισσότερο από 27%,» ανέφερε η αγωγή.

«Ο Μασκ πλήρωσε πολύ λιγότερα για τις κοινές μετοχές του Twitter που αγόρασε μεταξύ 25 Μαρτίου 2022 και 1 Απριλίου 2022 από ό,τι αν είχε αποκαλύψει εγκαίρως», ανέφερε η αγωγή, προσθέτοντας ότι ξόδεψε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση μετοχών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. .

Η SEC ερευνά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla και της SpaceX σχετικά με την εξαγορά της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τον Δεκέμβριο, ο Μασκ αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το πρακτορείο είχε απαιτήσει να πληρώσει πρόστιμο αδιευκρίνιστου ποσού για να διευθετήσει χρεώσεις για τις αγορές μετοχών του Twitter, σύμφωνα με επιστολή του δικηγόρου του, Alex Spiro.

Πέρυσι, αντιμετώπισε προβλήματα με την επιτροπή επειδή δεν εμφανίστηκε για κατάθεση στην έρευνα.

Πηγή: cnn.com

