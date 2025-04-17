Η... γυναικεία πτήση στο Διάστημα που άνοιξε μεγάλες συζητήσεις

Η Blue Origin έστειλε έξι γυναίκες στο Διάστημα, καταγράφοντας στην ιστορία την πρώτη φορά που ένα αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα έκανε το ταξίδι εκτός Γης, από τότε που η Σοβιετική κοσμοναύτης Valentina Tereshkova ολοκλήρωσε μια τριήμερη σόλο αποστολή πριν από έξι δεκαετίες.

Στη... γυναικεία πτήση συμμετείχε μία ποπ σταρ, μία δημοσιογράφο της τηλεόρασης, μία μηχανικός αεροδιαστημικής, μία παραγωγός ταινιών και μία ερευνήτρια βιοαστροναυτικής που έγινε ακτιβίστρια. Στο διαστημόπλοιο ήταν επίσης η Lauren Sanchez, επιχειρηματίας, δημοσιογράφος, συγγραφέας, φιλάνθρωπος και αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και ιδρυτή της Blue Origin.

Η εκδρομή πυροδότησε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το εάν η πτήση διάρκειας 11 λεπτών ήταν μια γενναία επίδειξη φεμινισμού ή ένα σημαντικό διαφημιστικό κόλπο.

Ωστόσο, ενώ οι γυναίκες σε έναν πύραυλο κυριαρχούσαν στις ειδήσεις, οι άνθρωποι που πραγματικά προσπαθούν να κατακτήσουν το διάστημα είναι δισεκατομμυριούχοι άνδρες.

Υπάρχει φυσικά ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon.com Inc., Τζεφ Μπέζος, ο οποίος βλέπει την επέκταση της ανθρωπότητας πέρα ​​από τη Γη ως έναν τρόπο να ξεφύγει από έναν «πολιτισμό στασιμότητας» και τα όρια των περιορισμένων πόρων της Γης. Ο Ίλον Μασκ θέλει να αποικίσει τον Άρη και να μετατρέψει τους ανθρώπους σε πολυπλανητικό είδος μέσω της εταιρείας του SpaceX. Το Virgin Galactic του Richard Branson επίσης θέλει να κατακτήσει το Διάστημα, αλλά για ... τουριστικούς λόγους.

Το κλαμπ των δισεκατομμυριούχων που προωθούν τις επενδύσεις τους στο Διάστημα μεγαλώνει. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Eric Schmidt, αγόρασε πρόσφατα ένα μερίδιο ελέγχου στο Relativity Space. Τώρα διευθύνει επίσης τη startup, η οποία στοχεύει να ανταγωνιστεί τη SpaceX. Και ο δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησης Jed McCaleb, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το ανταλλακτήριο Bitcoin Mt. Gox, προσπαθεί να κατασκευάσει τον πρώτο εμπορικό διαστημικό σταθμό στον κόσμο. «Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα νέο σύνορο», είπε στο Bloomberg News τον περασμένο μήνα.

Γιατί μερικοί από τους πλουσιότερους άντρες στον κόσμο έχουν τόση εμμονή με το διάστημα; Το 2021, όταν ο Μπέζος και ο Μπράνσον επέβαιναν στους αντίστοιχους πυραύλους τους με διαφορά εννέα ημερών, το Salon.com επεσήμανε τη συσχέτιση μεταξύ του πλούτου και της επιθυμίας να κατακτήσουν το διάστημα. «Βαριούνται τη Γη; Ή μήπως είναι ένα συμβολικό, ανδρικό παιχνίδι εξουσίας, μια απεικόνιση της κυριαρχίας τους;» ρώτησε η συγγραφέας Νικόλ Καρλής.

Ένας ψυχολόγος της είπε ότι ο πλούτος και η δύναμη μπορούν να κάνουν ένα άτομο να σχετίζεται με τον κόσμο με έναν πιο εγωκεντρικό τρόπο - ότι η ζωή σε ένα κουκούλι προνομίων καθιστά πιο δύσκολο να δει τι συμβαίνει γύρω του.

Αλλά το 2025, ορισμένοι από τους εξαιρετικά πλούσιους φαίνεται να έχουν επίγνωση όσων συμβαίνουν εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη: την αυξανόμενη κοινωνική και πολιτική αναταραχή, την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα, την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη διαρκή πιθανότητα μιας άλλης πανδημίας. Για να προετοιμαστούν για αυτό, κατασκευάζουν αποθήκες βαθιά στο έδαφος. Εξερευνούν την πιθανότητα να αποικίσουν τη θάλασσα. Και αντί να επενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους για να φτιάξουν τη ζωή εδώ κάτω, σχεδιάζουν μια στρατηγική εξόδου που τελικά θα ωθήσει όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα στο Διάστημα.

Ενώ οι δισεκατομμυριούχοι μπορεί να παρουσιάζουν τα κατορθώματά τους ως προαγωγή της ανθρωπότητας και της επιστήμης, τα εγχειρήματά τους είναι επίσης ένας άλλος τρόπος για να κερδίσουν χρήματα σε μια σχετικά νέα και μη ρυθμισμένη αρένα συμφερόντων. Αλλά οι υψηλές υποσχέσεις σχετικά με την πρόσβαση του χώρου σε όλους συνιστούν καλύτερα μηνύματα από την πραγματικότητα των νεοφυών επιχειρήσεων πυραύλων που κερδίζουν από κρατικές συμβάσεις. Σε μια πραγματική κίνηση για τον Τύπο, η Blue Origin έχει κερδίσει περισσότερη προσοχή και ενθουσιασμό για το σχεδιασμό των στολών πτήσης με τη γυναικεία γκάμα της από ό,τι για τα σχεδόν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια που της απονεμήθηκαν νωρίτερα αυτόν το μήνα από το Υπουργείο Άμυνας.

Οι σούπερ πλούσιοι που έχουν καβαλήσει τους δικούς τους πύραυλους έχουν επιστρέψει στη Γη μιλώντας για την ομορφιά και την ευθραυστότητα του πλανήτη στον οποίο ζούμε. Αλλά λέει πολλά για το πόσο αποσυνδεμένοι είναι από τη ζωή στη Γη, αν χρειάζεται ένα ταξίδι στην άκρη του διαστήματος για να το συνειδητοποιήσουν.

