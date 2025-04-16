Σύσκεψη Νετανιάχου για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε σήμερα οδηγίες στη διαπραγματευτική του ομάδα «να συνεχίσει τις προσπάθειες» με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε απόψε σύσκεψη για την αξιολόγηση του ζητήματος των ομήρων με την διαπραγματευτική ομάδα και κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Νωρίτερα σήμερα, ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας Γερμανοϊσραηλινός όμηρος, ο οποίος απήχθη κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στο σχεδόν επτάλεπτο βίντεο, ο Ρομ Μπρασλάφσκι ζητεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την απελευθέρωσή του.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει απαντήσει ακόμη στην ισραηλινή πρόταση εκεχειρίας. Επανέλαβε ότι η Χαμάς αποκλείεται να διαπραγματευτεί τον αφοπλισμό της, κάτι που το Ισραήλ αξιώνει ως προαπαιτούμενο για το «οριστικό τέλος» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

