Η Καλιφόρνια προσφεύγει στα δικαστήρια για τους δασμούς του Τραμπ

Η Καλιφόρνια θα αμφισβητήσει στα δικαστήρια τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, Γκάβιν Νιούσομ.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης κατήγγειλε τη «μονομερή εξουσία που διεκδικεί η κυβέρνηση Τραμπ για να επιβάλει τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια με το επιχείρημα ότι ο νόμος τον οποίο επικαλέστηκε ο πρόεδρος Τραμπ για να επιβάλει δασμούς δεν του επιτρέπει να το κάνει μονομερώς για τα εμπορεύματα που εισάγονται στις ΗΠΑ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.

Η Καλιφόρνια από μόνη της είναι η πέμπτη οικονομία στον κόσμο. Βρίσκεται επομένως στην πρώτη γραμμή του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ.

«Η Καλιφόρνια είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική Πολιτεία (των ΗΠΑ), ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους στον κόσμο. Καμία άλλη Πολιτεία δεν θα πληγεί περισσότερο», επέμεινε ο Νιούσομ.

Στις αρχές Απριλίου ο κυβερνήτης είχε ήδη ανακοινώσει ότι η Καλιφόρνια θα επιδίωκε να συνάψει συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο για να εξαιρεθεί από τα αντίποινα σε βάρος των ΗΠΑ.

Καθώς είναι και η πολυπληθέστερη Πολιτεία, με 39 εκατομμύρια κατοίκους, η Καλιφόρνια παράγει το 14% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι το λίκνο του τεχνολογικού τομέα και ο μεγαλύτερος παραγωγός βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις της με το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, τρεις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τους δασμούς μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, η Καλιφόρνια φοβάται επίσης ότι οι νέοι δασμοί θα δυσχεράνουν την ανοικοδόμηση της πόλης αφού τα εισαγόμενα οικοδομικά υλικά, όπως η ξυλεία, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο γύψος, θα ακριβύνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.