Ο Λευκός Οίκος δεν χρησιμοποίησε τον όρο γενοκτονία για τους Αρμενίους

Στην καθιερωμένη ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων προχώρησε ο Λευκός Οίκος χωρίς όμως να συμπεριλάβει τον όρο «γενοκτονία» στην αγγλική γλώσσα.

Αντιθέτως, η ανακοίνωση χρησιμοποιεί τον αρμενικό όρο «Meds Yeghern» που σημαίνει στα αρμενικά «μεγάλο έγκλημα».

Οι Αμερικανοί πρόεδροι χρησιμοποιούσαν για δεκαετίες τον συγκεκριμένο όρο, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είχε αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τον όρο γενοκτονία, ο οποίος έχει καθιερωθεί στις ετήσιες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου από το 2021.

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή στις ΗΠΑ αντέδρασε στη φετινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι «η υποχώρηση του προέδρου Τραμπ από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων αντιπροσωπεύει μια επαίσχυντη παράδοση στις τουρκικές απειλές».

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων:

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Meds Yeghern και τιμούμε τη μνήμη εκείνων των υπέροχων ψυχών που υπέφεραν σε μια από τις χειρότερες καταστροφές του 20ου αιώνα. Ξεκινώντας το 1915, ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι εξορίστηκαν και βάδισαν μέχρι θανάτου στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Ημέρα Μνήμης ενωνόμαστε και πάλι με τη Μεγάλη Αρμενική Κοινότητα στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, στο πένθος για τις πολλές ζωές που χάθηκαν.

Κάθε χρόνο, στις 24 Απριλίου, αναλογιζόμαστε τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ του αμερικανικού και του αρμενικού λαού. Είμαστε περήφανοι για την Αμερικανική Επιτροπή Αρωγής των Αρμενίων και της Συρίας, μια πρωτοποριακή προσπάθεια που ιδρύθηκε το 1915 που παρείχε κρίσιμη ανθρωπιστική υποστήριξη στους Αρμένιους πρόσφυγες και ευγνώμονες για τους χιλιάδες Αμερικανούς που συνεισέφεραν ή προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν τους Αρμένιους που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους.

Αυτή την ημέρα, γινόμαστε μάρτυρες της δύναμης και της ανθεκτικότητας του αρμενικού λαού απέναντι στην τραγωδία. Είμαστε τυχεροί που τόσοι πολλοί Αρμένιοι έχουν φέρει τον πλούσιο πολιτισμό τους στις ακτές μας και έχουν προσφέρει τόσα πολλά στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων παρασημοφορημένων στρατιωτών, διάσημων καλλιτεχνών, διάσημων αρχιτεκτόνων και επιτυχημένων επιχειρηματιών.

Καθώς τιμούμε τη μνήμη όσων χάθηκαν, η κυβέρνησή μου παραμένει προσηλωμένη στη διαφύλαξη της θρησκευτικής ελευθερίας και στην προστασία των ευάλωτων μειονοτήτων. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με την Αρμενία και να διατηρήσουμε την περιφερειακή σταθερότητα καθώς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε διαρκή ευημερία και ασφάλεια.

