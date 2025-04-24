Κοντά σε συμφωνία ΕΕ και Βρετανία για τη visa νέων 

Η Βρετανία κινείται προς τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος θεωρήσεων κινητικότητας νέων (youth visa scheme) με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπουργοί της κυβέρνησης προσπαθούν να προλάβουν μια πιθανή πολιτική αντίδραση στο εσωτερικό, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις 19 Μαΐου στο Λονδίνο, αναφέρουν οι Financial Times.

Η ΕΕ επιμένει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα πρόγραμμα «εμπειρίας νέων» (youth experience scheme), το οποίο θα επιτρέπει σε πολίτες κάτω των 30 ετών να ζουν και να εργάζονται για έως και τρία χρόνια εκατέρωθεν. Το θέμα, ωστόσο, έχει εγείρει προβληματισμό στη Βρετανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζήτησε το θέμα της μετανάστευσης και ένα νέο σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας με τον Βρετανό πρωθυπουργό σε συνάντηση που διήρκησε 45 λεπτά στο Λονδίνο την Πέμπτη.

Αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης δεν διέψευσαν ότι η φον ντερ Λάιεν έθεσε το θέμα, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμφωνίας για θεωρήσεις νέων, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι δεν σχολιάζει εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Αρκετοί βουλευτές και λόρδοι των Εργατικών στηρίζουν ένα πιο μετριοπαθές και περιορισμένης διάρκειας πρόγραμμα για νέους, ωστόσο οι Τόρις προειδοποιούν για ενδεχόμενες καταχρήσεις.

Διπλωμάτες της ΕΕ επιμένουν ότι χωρίς συμφωνία για την κινητικότητα των νέων, δεν θα υπάρξει συνολικό πακέτο συνεργασίας. Έχουν ήδη υποχωρήσει από την αρχική πρόταση τετραετούς παραμονής, και δέχονται ότι οι Βρετανοί συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση και στις 27 χώρες-μέλη.

Ο Γερμανός πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μιγκέλ Μπέργκερ, δήλωσε πως το πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων που διαρρήχθηκαν με το Brexit. «Δεν είναι ελευθερία κίνησης από την πίσω πόρτα – θα βασίζεται σε θεωρήσεις,» τόνισε.

Στο επίκεντρο της συνόδου της 19ης Μαΐου θα βρεθεί η συμφωνία ασφάλειας και άμυνας ΗΒ-ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει τη συμμετοχή βρετανικών εταιρειών σε νέο ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους €150 δισ. Για να ανοίξει ο δρόμος προς τη συμφωνία αυτή, ο Στάρμερ αναμένεται να συμφωνήσει στην παράταση των υφιστάμενων αλιευτικών δικαιωμάτων της ΕΕ σε βρετανικά ύδατα, αποφεύγοντας σύγκρουση με τη Γαλλία και άλλες παράκτιες χώρες.

Η σύνοδος κορυφής του Μαΐου αναμένεται να εγκρίνει κοινή διακήρυξη που θα σηματοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια σειρά θεμάτων, περιλαμβανομένης της κινητικότητας νέων, της ενεργειακής συνεργασίας, της αλιείας, της φοιτητικής κινητικότητας και της άρσης εμποδίων στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων.



