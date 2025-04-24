Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε μια ολιγόωρη στάση στην αμερικανική αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, κατά την πτήση της επιστροφής του από την Ινδία.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο 40χρονος Ρεπουμπλικάνος να σερβίρει μπύρα σε αμερικανούς στρατιώτες.

Δείτε βίντεο από την επίσκεψή του:

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, το Air Force Two προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στη βάση Ράμσταϊν, κοντά στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Τον Δεκέμβριο του 2023 η προκάτοχος του Βανς, η Κάμαλα Χάρις, είχε επίσης κάνει μια σύντομη στάση στη βάση Ράμσταϊν κατά την πτήση της επιστροφής της από το Ντουμπάι όπου συμμετείχε στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Σε αυτήν την αεροπορική βάση έχουν διεξαχθεί αρκετές διασκέψεις της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, με στόχο την υποστήριξη της χώρας στον αγώνα της απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Πηγή: skai.gr

