ΗΠΑ: Εβραίος πυροβόλησε 2 Ισραηλινούς πιστεύοντας ότι ήταν Παλαιστίνιοι

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συλληφθείς νόμιζε πως επρόκειτο για Παλαιστίνιους μετανάστες, ωστόσο ήταν Ισραηλινοί τουρίστες.

Οι σωφρονιστικές Αρχές της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ ανέφεραν ότι ο 27χρονος Μορντεχάι Μπράφμαν κατηγορείται για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε εξάλλου ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύλληψή του, ο Μπράφμαν είπε πως «είδε δύο Παλαιστίνιους, τους οποίους πυροβόλησε και σκότωσε».

Αποδείχθηκε όμως πως επρόκειτο για δύο ισραηλινούς τουρίστες, πατέρα και γιο. Ο ένας χτυπήθηκε στον ώμο και ο άλλος έφερε ελαφρύ τραύμα στο χέρι.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει αυξηθεί το αντιμουσουλμανικό, αντιπαλαιστινιακό και αντισημιτικό μίσος στις ΗΠΑ, όπως επισημαίνουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: Reuters,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.