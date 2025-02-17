Πολωνία προς Ευρώπη: Μην παίζετε με τον Τραμπ, πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες

Πιέσεις προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, προτρέποντάς τους παράλληλα να αποφύγουν μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ, άσκησε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τη Δευτέρα, πριν την έκτακτη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που συγκάλεσε στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα ρωτήσω ευθέως τους πρωθυπουργούς που συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Παρίσι, είναι έτοιμοι να πάρουν μια σοβαρή απόφαση;», ανέφερε ο Τουσκ καθ' οδόν προς τη σύνοδο, αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες. «Η Πολωνία είναι δυστυχώς μια εξαίρεση στον κανόνα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει», πρόσθεσε

Ο Τουσκ, η χώρα του οποίου πραγματοποιεί τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, ύψους 4,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της, προέβη σε αυτές τις δηλώσεις την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να διαμορφώσουν μια πολιτική εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και να ενισχύσουν την ικανότητα της ηπείρου να αποτρέψει μελλοντικές ενέργειες της Ρωσίας υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες δε, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ για την άμυνά τους, ο Τουσκ εμφανίστηκε ανένδοτος, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει βασικός άξονας για την ασφάλεια της ηπείρου.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Βαρσοβία πριν πετάξει για το Παρίσι, ο Τουσκ τόνισε επανειλημμένως τη σημασία της διατήρησης ενός κοινού μετώπου μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Ανεξάρτητα από το τι έχει να πει ο ένας στον άλλο, μερικές φορές με βάναυσα λόγια… δεν υπάρχει κανένας λόγος σύμμαχοι να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην βρουν μια κοινή γραμμή για τα πιο σημαντικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό θα είμαι στο Παρίσι για να αποτρέψω όλες τις πιθανές φωνές που θα ήθελαν να προωθήσουν κάποιου είδους ανταγωνισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν έχει νόημα».

«Εάν εμείς, οι Ευρωπαίοι, αποτύχουμε να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα τώρα, θα αναγκαστούμε να δαπανήσουμε 10 φορές περισσότερα εάν δεν αποτρέψουμε έναν ευρύτερο πόλεμο», έγραψε επίσης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



