Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής σε Βορειοκορεάτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας - Δείτε εικόνες και βίντεο

Για πρώτη φορά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παραδέχεται δημόσια πως υπάρχουν απώλειες του στρατού του στον πόλεμο - Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν

Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, με εικόνες να τον δείχνουν να ακουμπά τα φέρετρα των στρατιωτών που επαναπατρίστηκαν, τα οποία είναι σκεπασμένα με τη σημαία της χώρας. 

Οι φωτογραφίες αυτές προβλήθηκαν σε μια μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στην Πιονγκγιάνγκ με αφορμή την πρώτη επέτειο της στρατιωτικής συνθήκης μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας.

Μια άλλη εικόνα δείχνει στρατιώτες από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα να ανεμίζουν τις σημαίες τους, ενώ σε μια τρίτη φωτογραφία φαίνονται σελίδες από ένα αιματοβαμμένο σημειωματάριο, που πιστεύεται πως άνηκε σε έναν Βορειοκορεάτη στρατιώτη που σκοτώθηκε στο Κουρσκ.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, στο σημειωματάριο υπήρχαν οι εξής φράσεις: «Η αποφασιστική στιγμή έφτασε επιτέλους». «Ας πολεμήσουμε γενναία αυτή την ιερή μάχη με την απέραντη αγάπη και εμπιστοσύνη που μας έχει χαρίσει ο αγαπημένος μας ανώτατος διοικητής».

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε έγινε ο επαναπατρισμός των σορών των στρατιωτών. Στις εικόνες ο Κιμ και άλλοι αξιωματούχοι φαίνεται πως φορούν χειμερινά ρούχα, που δείχνει πως ίσως είχε γίνει πριν μήνες. 

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παραδέχεται δημόσια πως υπάρχουν απώλειες του στρατού του στον πόλεμο.

Πλάνα από την εορταστική εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, δείχνουν τον Κιμ συγκινημένο. Δίπλα του, κάθεται η υπουργός Πολιτισμού της Ρωσίας αλλά και η κόρη του. Παράλληλα, πολίτες φαίνονται στα πλάνα να σκουπίζουν τα δάκρυά τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark