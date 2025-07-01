Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, με εικόνες να τον δείχνουν να ακουμπά τα φέρετρα των στρατιωτών που επαναπατρίστηκαν, τα οποία είναι σκεπασμένα με τη σημαία της χώρας.

Οι φωτογραφίες αυτές προβλήθηκαν σε μια μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στην Πιονγκγιάνγκ με αφορμή την πρώτη επέτειο της στρατιωτικής συνθήκης μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας.

Μια άλλη εικόνα δείχνει στρατιώτες από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα να ανεμίζουν τις σημαίες τους, ενώ σε μια τρίτη φωτογραφία φαίνονται σελίδες από ένα αιματοβαμμένο σημειωματάριο, που πιστεύεται πως άνηκε σε έναν Βορειοκορεάτη στρατιώτη που σκοτώθηκε στο Κουρσκ.

Meme of the Day: Kim Jong-un and Russian Culture Minister Olga Lyubimova 'crying' at a concert honoring North Korean mercenaries sent to die for Putin. pic.twitter.com/r67CEgbuJZ — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2025

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, στο σημειωματάριο υπήρχαν οι εξής φράσεις: «Η αποφασιστική στιγμή έφτασε επιτέλους». «Ας πολεμήσουμε γενναία αυτή την ιερή μάχη με την απέραντη αγάπη και εμπιστοσύνη που μας έχει χαρίσει ο αγαπημένος μας ανώτατος διοικητής».

🇰🇵🤝🇷🇺 Kim Jong-un met with Russian Minister of Culture O.Lyubimova in Pyongyang.

After the talks they attended a concert of 🇷🇺&🇰🇵 North Korean artists.

The Pyatnitsky Choir from Russia has performed songs in Korean in memory of 🇰🇵&🇷🇺 soldiers who fought in the Kursk region. pic.twitter.com/nRas5S4RfI — Roberto (@UniqueMongolia) July 1, 2025

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε έγινε ο επαναπατρισμός των σορών των στρατιωτών. Στις εικόνες ο Κιμ και άλλοι αξιωματούχοι φαίνεται πως φορούν χειμερινά ρούχα, που δείχνει πως ίσως είχε γίνει πριν μήνες.

Footage shows North Korean troops and commanders who took part in Russia’s Kursk region.



The event marked the first anniversary of the Russia–North Korea Comprehensive Strategic Partnership Treaty.



Scenes also showed Kim Jong-un receiving the coffins of DPRK soldiers killed… pic.twitter.com/s9UIk0cncA — Clash Report (@clashreport) June 30, 2025

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παραδέχεται δημόσια πως υπάρχουν απώλειες του στρατού του στον πόλεμο.

Πλάνα από την εορταστική εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, δείχνουν τον Κιμ συγκινημένο. Δίπλα του, κάθεται η υπουργός Πολιτισμού της Ρωσίας αλλά και η κόρη του. Παράλληλα, πολίτες φαίνονται στα πλάνα να σκουπίζουν τα δάκρυά τους.

