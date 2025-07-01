Η Δανία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σήμερα έχοντας ως προτεραιότητά της την ασφάλεια της ηπείρου και συγκεκριμένα την εφαρμογή της αύξησης των αμυντικών και στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας για την άμυνα, που αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα της Δανίας για μια «Σίγουρη Ευρώπη»

«Ορίζεται ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Politiken που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

«Τώρα έχουμε έναν νέο στόχο για το ΝΑΤΟ, ο οποίος υιοθετήθηκε. Μόλις τεθεί ο στόχος του ΝΑΤΟ, τα βασικά εξαρτώνται από την πολιτική της ΕΕ», πρόσθεσε.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επισημοποίησαν στα τέλη Ιουνίου τη δέσμευσή τους να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την ασφάλεια και την άμυνα ως το 2035, με ποσοστό τουλάχιστον 3,5% να πηγαίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες. Η Ισπανία χαρακτήρισε το στόχο «παράλογο» και ζήτησε να υπάρξει ευελιξία.

Η Δανία θέλει να προχωρήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο και έχει στόχο την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των χωρών της ΕΕ μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και δανείων που θα τίθενται στη διάθεση των κρατών προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη «είναι ασταθής και, επειδή είναι ασταθής, είναι επίσης επικίνδυνη. Αν δούμε την ιστορία της Ευρώπης, γνωρίζουμε ότι μία σύγκρουση έχει την τάση να εξαπλώνεται. Υπάρχουν πολλές εντάσεις σήμερα και αυτό μπορεί από μόνο του να προκαλέσει και άλλες», εκτίμησε η Φρέντερικσεν.

Η Δανία είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν ιδιαίτερα την Ουκρανία. Πρωθυπουργός από το 2019 η Φρέντερικσεν έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες της σκανδιναβικής χώρας, με το ποσοστό αυτή τη στιγμή να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ.

Στο πρόγραμμά της για μια «Σίγουρη Ευρώπη» η δανέζικη προεδρία θέτει επίσης ψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, υποσχόμενη «νέες και καινοτόμες λύσεις».

Υπέρμαχος της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, η Δανία σκοπεύει να κινηθεί σε δύο μέτωπα: την επεξεργασία των αιτημάτων για την παροχή ασύλου εκτός ΕΕ και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Η Δανία ενέκρινε 860 αιτήσεις για την παροχή ασύλου το 2024, σχεδόν 13 φορές λιγότερες σε σχέση με το 2015, ενώ η Φρέντερικσεν υπερασπίζεται την επεξεργασία των αιτήσεων εκτός της χώρας.

Πριν από δύο χρόνια η κυβέρνησή της ανέστειλε τα σχέδιά της να μεταφέρει τους αιτούντες άσυλο εκτός Ευρώπης, πιθανόν στη Ρουάντα, προκειμένου να γίνει εκεί η επεξεργασία του αιτήματός τους, σε μια προσπάθεια να καταλήξει σε κοινή λύση με την ΕΕ για την οργάνωση αυτής της μεταφοράς.

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Δανία μαζί με την Ιταλία και επτά ακόμη χώρες ζήτησαν να επανεξεταστεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με τη μετανάστευση, καθώς εκτιμούν ότι μερικές φορές προστατεύει «τους λάθος ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

