Στα πράσα 6 Αμερικανοί που προσπάθησαν να περάσουν στη Βόρεια Κορέα ρύζι, δολάρια και... Βίβλους

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε έξι Αμερικανούς πολίτες που επιχείρησαν να στείλουν περίπου 1.300 πλαστικά μπουκάλια γεμάτα με ρύζι, χαρτονομίσματα δολαρίων και Βίβλους στη Βόρεια Κορέα, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η ομάδα αυτή επιχείρησε να αφήσει τα μπουκάλια να επιπλεύσουν στη θάλασσα σε νησί στα σύνορα, δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ και κοντά στην απομονωμένη Βόρεια Κορέα, πριν εντοπιστεί από στρατιωτική περίπολο, είπε στο Reuters ο αξιωματούχος στον αστυνομικό σταθμό Ιντσεον Γκάνγκουα.

Οι έξι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι ότι με τις ενέργειές τους παραβίασαν τον νόμο περί φυσικών καταστροφών και ασφάλειας σε μια περιοχή που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε «ζώνη κινδύνου», στην οποία απαγορεύονται ενέργειες που κρίνονται επιζήμιες για τους κατοίκους, είπε ο αξιωματούχος.

«Τους ανακρίνουμε μέσω διερμηνέα και θα αποφασίσουμε ύστερα από 48 ώρες, αν θα τους αφήσουμε ελεύθερους ή όχι» σημείωσε ο ίδιος.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα νωρίτερα τον Ιούνιο, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ δεσμεύτηκε να βελτιώσει τις σχέσεις με τη γειτονική Βόρεια Κορέα έπειτα από μια έξαρση έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λι διέκοψε τις αντιβορειοκορεατικές μεταδόσεις από ηχεία στο σύνορο και κάλεσε τους ακτιβιστές στη Νότια Κορέα, που χρησιμοποιούν μπαλόνια με ήλιο τα οποία μεταφέρουν φυλλάδια που επικρίνουν την αυταρχική ηγεσία της χώρας, να σταματήσουν αυτή την πρακτική ώστε να μην πυροδοτείται η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος προτάθηκε για υπουργός Ενοποίησης στη νοτιοκορεατική κυβέρνηση, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα μπαλόνια που μετέφεραν φυλλάδια λειτουργούσαν ως «καταλύτης για αντιπαράθεση και εχθροπραξίες» ανάμεσα στις δύο Κορέες και εξέφρασε την ελπίδα να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες με τη Βόρεια Κορέα.

Οι ακτιβιστές, συχνά αποστάτες που εγκατέλειψαν τη Βόρεια Κορέα και μέλη χριστιανικών οργανώσεων, προσπαθούν κάποιες φορές να στείλουν αντικείμενα όπως Βίβλους και στικ USB με νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά σήριαλ μέσα σε πλαστικά μπουκάλια που ρίχνουν στη θάλασσα.

Η Βόρεια Κορέα έχει χαρακτηρίσει τους ακτιβιστές «αποβράσματα» και προχώρησε σε αντίποινα τον περασμένο χρόνο στέλνοντας στη Νότια Κορέα μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια.

Οι διαμαρτυρίες κατοίκων ότι οι ενέργειες των ακτιβιστών τους εκθέτουν σε κίνδυνο έχουν οδηγήσει κάποιες συνοριακές περιοχές στη Νότια Κορέα, περιλαμβανομένης της νήσου Γκάνγκουα, να χαρακτηριστούν "ζώνες κινδύνου" από τα τέλη του περασμένου έτους επιτρέποντας στις αρχές να εντείνουν την παρακολούθηση των μπαλονιών και άλλων αντιβορεοκορεατικών εκστρατειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.