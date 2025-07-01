Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και αξιωματούχοι διορισμένοι από την Μόσχα ανακοίνωσαν ότι όλη η περιφέρεια Λουχάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον ρωσικό έλεγχο, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με τις απώλειες της Ρωσίας στον πόλεμο μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ουκρανών στρατιωτικών, από τον Φεβρουάριο του 2022 που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει χάσει πάνω από 1 εκατομμύριο στρατιώτες, 420 πολεμικά αεροσκάφη, σχεδόν 30.000 συστήματα πυροβολικού, σχεδόν 43.000 drones, 1 υποβρύχιο, 1.190 συστήματα αεράμυνας και 3.436 πυραύλους Κρουζ.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 1, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2m98dROtuj — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 1, 2025

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 60 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα περισσότερα από αυτά πάνω από περιφέρειες της νοτιοδυτικής Ρωσίας, καθώς και πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα.

