Ο Καντίροφ φέρεται να έθαψε ζωντανό τον προσωπικό του γιατρό - Τον είχε κατηγορήσει ότι τον δηλητηρίαζε

Σύμφωνα με έναν μακάβριο ισχυρισμό του ρωσικού καναλιού επικοινωνίας Telegram «VChK-OGPU», o Ραμζάν Καντίροφ φέρεται να έθαψε ζωντανό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του και προσωπικό του γιατρό, Έλχαν Σουλεϊμάνοφ, εν μέσω ισχυρισμών του Τσετσένου πολέμαρχου ότι τον δηλητηρίαζε.

Ο Έλχαν Σουλεϊμάνοφ, στενός σύντροφος του Ραμζάν Καντίροφ εξαφανίστηκε και εκφράζεται φόβος ότι είναι νεκρός εν μέσω ισχυρισμών ότι δηλητηρίαζε τον Τσετσένο πολέμαρχο, σύμφωνα με αναφορές από τη Ρωσία.

Ο Έλχαν Σουλεϊμάνοφ, 49 ετών, στενός σύντροφος του Καντίροφ και γιατρός του, υπηρέτησε ως υπουργός Υγείας και αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τσετσενίας. Εδώ και έναν χρόνο έχει σταματήσει να δημοσιεύει αναρτήσεις του στο Instagram και έκτοτε δεν έχει δει ή ακούσει κανείς κάτι για αυτόν, αναφέρει στο δημοσίευμά της η Daily Mail.

