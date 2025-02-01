Ιταλία: Έφτασαν στο Μπάρι οι 43 μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στην Αλβανία

Έφτασαν πριν από λίγο στο λιμάνι του Μπάρι, με ταχύπλοο της ιταλικής Ακτοφυλακής, οι 43 αιτούντες άσυλο που το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό είχε μεταφέρει στα κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας.

Πρόκειται για ενήλικες με καταγωγή από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, οι οποίοι πρόκειται να μεταφερθούν τώρα σε δομή παροχής στήριξης σε άτομα που υποβάλλουν αίτηση για παροχή ασύλου.

Στο λιμάνι του Μπάρι περίμεναν τους αιτούντες άσυλο και μέλη ιταλικών εθελοντικών οργανώσεων για να καταγγείλουν "την αποτυχία του μοντέλου συνεργασίας με την Αλβανία" και "μια σειρά από παράνομες διαδικασίες και απαράδεκτες πρακτικες".

Πηγή: skai.gr

