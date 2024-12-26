Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρόκειται να επισκεφθεί τη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου και να υπογράψει μια συμφωνία συνεργασίας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία.

Η Ρωσία έχει καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με το Ιράν και άλλες εχθρικές προς τις ΗΠΑ χώρες, όπως η Βόρεια Κορέα, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι Μόσχα και Τεχεράνη σκοπεύουν να υπογράψουν μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο ότι παρέδωσε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για χρήση αυτών κατά της Ουκρανίας και η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις εις βάρος πλοίων και εταιρείων που αναφέρονται ότι εμπλέκονται σε παραδόσεις ιρανικών όπλων.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι χορήγησε στη Μόσχα τους πυραύλους.

