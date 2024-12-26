Καθώς ξεκίνησε η επίσημη έρευνα της συντριβής του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν, το σενάριο που εξετάζεται πλέον είναι εάν καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικά πυρά.

Αξιωματούχοι του Αζερμπαϊτζάν και των ΗΠΑ δήλωσαν την Πέμπτη στο Reuters ότι με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα, το αεροσκάφος φαίνεται ότι χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι τρύπες που φαίνονται στο τμήμα της ουράς του αεροπλάνου υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να έχει δεχτεί πυρά από ρωσικά συστήματα αεράμυνας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την απόκρουση επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν προηγουμένως επιτεθεί στο Γκρόζνι, την επαρχιακή πρωτεύουσα της ρωσικής δημοκρατίας της Τσετσενίας, και άλλες περιοχές στον Βόρειο Καύκασο της χώρας. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε άλλη μια επίθεση με drone στην Τσετσενία την Τετάρτη, αν και δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Ο Γιαν Ματβέγιεφ, ανεξάρτητος Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, σημείωσε ότι οι εικόνες της ουράς του αεροσκάφους που συνετρίβη αποκαλύπτουν ζημιά που είναι συμβατή με θραύσματα από έναν μικρό πύραυλο εδάφους-αέρος, όπως το σύστημα αεράμυνας Pantsyr-S1.

«Φαίνεται ότι το τμήμα της ουράς του αεροπλάνου υπέστη ζημιά από κάποια θραύσματα πυραύλων», είπε.

Η Osprey Flight Solutions, μια εταιρεία αεροπορικής ασφάλειας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε τους πελάτες της ότι «η πτήση της Azerbaijan Airlines πιθανότατα καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό στρατιωτικό σύστημα αεράμυνας». Η Osprey παρέχει ανάλυση για αερομεταφορείς που εξακολουθούν να πετούν προς τη Ρωσία αφού οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες διέκοψαν τις πτήσεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία .

Ο διευθύνων σύμβουλος της Osprey, Andrew Nicholson, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε εκδώσει περισσότερες από 200 ειδοποιήσεις σχετικά με επιθέσεις με drone και συστήματα αεράμυνας στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτό το περιστατικό είναι μια έντονη υπενθύμιση του γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε», έγραψε ο Nicholson στο διαδίκτυο. «Είναι οδυνηρό να γνωρίζουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας, χάθηκαν ζωές με τρόπο που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Ο Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Γιούρι Ποντολιάκα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι τρύπες που φαίνονται στα συντρίμμια του αεροσκάφους ήταν παρόμοιες με αυτές που θα άφηνε ένα «αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα». «Όλα δείχνουν αυτό», έγραψε.

Και ο Ζεράρ Λεγκοφρέ, πρώην εμπειρογνώμονας στη γαλλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, είπε επίσης ότι φαίνεται να υπήρξαν «πολλά πλήγματα από πυρά» στα συντρίμμια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μάλιστα, παρομοίασε τις σημάδια με εκείνα της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines, ένα επιβατικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε με πύραυλο εδάφους-αέρος από αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρωσία πάνω από την ανατολική Ουκρανία το 2014.

Όμως, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς ότι το αεροπλάνο είχε χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Θα ήταν λάθος να κάνουμε υποθέσεις πριν οι ανακριτές βγάλουν την ετυμηγορία τους».



