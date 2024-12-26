«Διχασμός» επικρατεί στο Ισραήλ για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της πανίσχυρης υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα (φωτό με τον Νετανιάχου) άσκησε πιέσεις στην ηγεσία της χώρας να επικεντρωθεί στην επίθεση στο Ιράν ως τον μόνο πραγματικό τρόπο να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας της Υεμένης επρόκειτο να κλιμακωθούν στο εγγύς μέλλον.



Η στάση που φέρεται να υιοθέτησε ο Μπαρνέα έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς, οι οποίοι προτιμούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούν χτυπήματα εναντίον των ίδιων των Χούθι παρά κατά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο Μπαρνέα έθεσε την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας σειράς συζητήσεων σχετικά με την έλλειψη αποτελεσμάτων από τρεις προηγούμενους γύρους πληγμάτων στην Υεμένη. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο αρχηγός της Μοσάντ πιστεύει ότι η στόχευση του Ιράν θα ήταν πιο αποτελεσματική, καθώς χρηματοδοτεί και εξοπλίζει τη σιιτική ανταρτική ομάδα., είπε στους αξιωματούχους ασφαλείας, σύμφωνα με το δίκτυο Channel 13. «Εάν χτυπάμε μόνο στους Χούθι, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε να τους σταματήσουμε».Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση ή απάντηση στις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες επικαλούνταν ανώνυμες πηγές με γνώση των συζητήσεων.Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το Channel 13, διαφώνησε με την εκτίμηση του επικεφαλής της Μοσάντ, και αντ' αυτού έκρινε ότι το Ιράν είναι «το οποίο θα αντιμετωπιστεί την κατάλληλη στιγμή».Την εκτίμηση του Νετανιάχου συμμερίζονται ανώτερα μέλη της ισραηλινής δομής εθνικής ασφαλείας, ανέφερε το Channel 13, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Τις τελευταίες 10 ημέρες, οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε αυτό που η τρομοκρατική οργάνωση λέει ότι είναι μια εκστρατεία υποστήριξης της Γάζας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ ενάντια στην τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς.Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι οι Χούθι «θα έχουν την ίδια μοίρα με τους άλλους εχθρούς του Ισραήλ στην περιοχή».«Οι Χούθι θα μάθουν επίσης αυτό πουκαι ακόμη κι αν χρειαστεί χρόνος, αυτό το μάθημα θα μαθευτεί σε όλη τη Μέση Ανατολή» διεμήνυσε.«Οι Χούθι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα, θα αυξηθούν οι ισραηλινές επιθέσεις», ανέφερε και μια ισραηλινή ανώνυμη πηγή. «Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα συμβεί μόλις ο Τραμπ αναλάβει την εξουσία. Οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να τους επιβάλουν εμπάργκο και κυρώσεις».Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ισραηλινών ΜΜΕ, το Ισραήλ βλέπει τους Χούθι ωςΣε αντίθεση με άλλες υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές ομάδες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αποδυναμώθηκαν από τις εκστρατείες του Ισραήλ εναντίον τους, οι Χούθι βρίσκονται ακόμα «καβάλα στο άλογο» χάρη στην επιτυχία τους να επιβληθούν ως κύριος παίκτης στις παγκόσμιες υποθέσεις, σύμφωνα με ισραηλινή αξιολόγηση που επικαλείται τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet.Ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός Ισραηλινών αξιωματούχων φαίνεται να ετοιμάζεται να επιφέρει ένα ουσιαστικό πλήγμα στη σιιτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, ο Ynet ανέφερε την Τετάρτη ότι στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει ελπίδα ότι οποιαδήποτε τέτοια επίθεση θα σταματούσε τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο το Ισραήλ.Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τρεις γύρους πληγμάτων κατά των Χούθι και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να τους σφυροκοπά, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. Οι αναλυτές είπαν ότι η απόσταση του Ισραήλ από την Υεμένη αποτελεί μια επιχειρησιακή πρόκληση που θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την υποστήριξη των ΗΠΑ ή άλλων δυτικών δυνάμεων.Ισραηλινοί αξιωματούχοι συζήτησαν σχέδια κλιμάκωσης των επιδρομών με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ, οι οποίοι σύμφωνα με τις αναφορές συμφωνούν.Ωστόσο, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που εκτιμούσαν ότι το Ισραήλ θα είναι σε θέση να εντείνει τις επιθέσεις τουμόνο όταν ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα εναντίον των Χούθι, των ηγετών τους και της συστοιχίας πυραύλων τους», τόνισε ο τέως υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, μέλος του κόμματος Λικούντ. Σύμφωνα με τον πρώην στρατηγό, η κοινή δράση μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά των Χούτι «θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα».«Με την αμερικανική προσπάθεια και τις κοινές επιχειρήσεις Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον των Χούθι μπορούμε να έχουμε αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης – και θα λειτουργήσουν ως προετοιμασία, ξεκαθάρισε. «Θα είναι προετοιμασία για μελλοντικές επιχειρήσεις που πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα εναντίον του Ιράν».Οι Χούθι έχουν ορκιστεί να συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Χαμάς ηγήθηκε μιας αιματηρής επίθεσης στο Ισραήλ που σκότωσε 1.200 ανθρώπους, ενώ 251 μεταφέρθηκαν όμηροι στη Γάζα. Το Ισραήλ μάχεται για να καταστρέψει τη Χαμάς στη Γάζα και να σώσει τους ομήρους.Έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 200 πυραύλους και 170 drones στο Ισραήλ τον περασμένο χρόνο. Σύμφωνα με τις IDF, η συντριπτική πλειονότητα δεν έφτασε στο Ισραήλ, ή αναχαιτίστηκε από τον στρατό και τους ισραηλινούς συμμάχους στην περιοχή.Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωσης έχει επίσης πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones σε περίπου 100 εμπορικά πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν την Ερυθρά Θάλασσα, αναγκάζοντας πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις να αποφύγουν τη βασική πλωτή οδό και παρεμποδίζοντας την παγκόσμια ναυτιλία. Οι Χούθι είπαν αρχικά ότι επρόκειτο να επιτεθούν σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά λίγα από τα πλοία που στοχοποιήθηκαν είχαν δεσμούς με το Ισραήλ.

