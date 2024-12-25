Νέες απειλές εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Χέρτζι Χαλεβί, προειδοποιώντας την Τεχεράνη και τους πληρεξούσιους της να μην προβούν σε περαιτέρω επιθέσεις στο Ισραήλ καθώς, όπως είπε, ο στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος
«Το Ιράν πρέπει να γνωρίζει, οι πληρεξούσιοί του πρέπει να γνωρίζουν και ολόκληρη η Μέση Ανατολή ότι όποιος προσπαθήσει να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, ο Ισραηλινός Στρατός θα σταθεί σταθερά απέναντί του, έτοιμος να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος» προειδοποίησε ο Χαλεβί.
Ο αρχηγός των IDF είπε επίσης ότι ο στρατός έχει το «ηθικό καθήκον» να φέρει πίσω τους 100 ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα. «Οι IDF κάνουν και θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στην πατρίδα τους», πρόσθεσε.
