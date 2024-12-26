ΕΕ και ΝΑΤΟ στο πλευρό Φινλανδίας και Εσθονίας μετά τη «δολιοφθορά» στο καλώδιο Estlink 2

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι στέκονται στο πλευρό της Φινλανδίας και της Εσθονίας καθώς οι φινλανδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για «δολιοφθορά» ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τις δύο χώρες από ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από τη Ρωσία που προκάλεσε χθες, ανήμερα Χριστουγέννων, αιφνίδιο μπλακ-άουτ.

Το δεξαμενόπλοιο Eagle S εικάζεται ότι αποτελεί μέρος ενός «στόλου-φάντασμα». Το πλοίο, με σημαία Νήσων Κουκ, μετέφερε αμόλυβδη βενζίνη, την οποία είχε φορτώσει από κάποιο ρωσικό λιμάνι, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γενικός διευθυντής των Τελωνείων της Φινλανδίας, Σάμι Ράκσιτ.

Εκτός από το καλώδιο μεταφοράς ρεύματος ζημιές φέρεται να υπέστησαν και υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών.

Οι φινλανδικές αρχές κατάσχεσαν το πλοίο και το μετέφεραν στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις φινλανδικές αρχές για την έρευνα και απείλησε με νέες κυρώσεις κατά ρωσικών πλοίων.

«Καταδικάζουμε σθεναρά κάθε σκόπιμη καταστροφή ζωτικής σημασίας υποδομών της Ευρώπης. Το ύποπτο πλοίο είναι μέρος του ρωσικού στόλου-φάντασμα, που απειλεί την ασφάλεια και το περιβάλλον, ενώ χρηματοδοτεί τον πολεμικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Θα προτείνουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, για να στοχεύσουμε αυτόν τον στόλο» υπογράμμισαν σε κοινή ανακοίνωση τους Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Παρακολουθούμε τις έρευνες της Εσθονίας και της Φινλανδίας και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περαιτέρω υποστήριξη», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.

«Έχουμε στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις έρευνές τους», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι το περιστατικό υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη διεθνή συνεργασία για τη διαφύλαξη ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων υποδομών.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ ζήτησε να «εξαλειφθούν» οι «απειλές» που θέτει ο στόλος-φάντασμα της Ρωσίας.

Το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι οι ζημιές στις υποθαλάσσιες υποδομές «θα πρέπει να θεωρηθούν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών μας». Σημείωσε επίσης ότι ο «στόλος-φάντασμα» όχι μόνο παραβιάζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία αλλά αποτελεί και απειλή για την ασφάλεια στη Θάλασσα της Βαλτικής και «δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε και να παρακολουθούμε».

«Οι ζημιές σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές έχουν γίνει τόσο συχνές που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι πρόκειται για ατυχήματα ή απλώς για κακούς θαλάσσιους ελιγμούς», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπάντρις τόνισε ότι ο αυξανόμενος αριθμός περιστατικών στη Βαλτική Θάλασσα θα πρέπει να αποτελέσει μια αυστηρή και επείγουσα προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουν σημαντικά την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών στην περιοχή.

Δώδεκα δυτικές χώρες στις 16 Δεκεμβρίου δήλωσαν ότι συμφώνησαν σε μέτρα για να «διαταραχθεί και να αποτραπεί» ο αποκαλούμενος "στόλος-φάντασμα" της Ρωσίας, προκειμένου να αποφευχθούν παραβιάσεις κυρώσεων και να αυξηθεί το κόστος για τη Μόσχα του πολέμου της στην Ουκρανία.

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανά σαμποτάζ λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί από το 2022 σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και σε αγωγούς φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

