Οι εισαγγελικές αρχές του Ισραήλ διέταξαν έρευνα σε βάρος της συζύγου του Μπένιαμιν Νετανιάχου, Σάρα, η οποία κατηγορείται για παρακώλυση της δικαιοσύνης και για απόπειρα εκφοβισμού μάρτυρα σχετικά με τις ποινικές υποθέσεις που βαρύνουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σε μια σύντομη δήλωση, ο γενικός εισαγγελέας και ο πολιτειακός εισαγγελέας αναφέρουν ότι ζητούν έρευνα κατά της Σάρας Νετανιάχου για παρενόχληση μαρτύρων και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, επικαλούμενοι μια πρόσφατη έρευνα που μεταδόθηκε από το «Uvda» του Channel 12.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε στην αλληλογραφία του βοηθού του Μπένιαμιν Νετανιάχου, Hanni Bleiweiss, διαπίστωσε επίσης ότι η σύζυγός του είχε οργανώσει μια διαμαρτυρία έξω από το σπίτι μιας οικογένειας της οποίας ο γιος, πιλότος μαχητικού, είχε σκοτωθεί σε μάχη. Παράλληλα, ενθάρρυνε τους αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν βία κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών και προσπάθησε να εκφοβίσει έναν βασικό μάρτυρα και τους εισαγγελείς στις υποθέσεις διαφθοράς του συζύγου της.



Πηγή: skai.gr

