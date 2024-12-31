Βρετανία: Χτύπημα του Ίλον Μασκ στην κυβέρνηση των Εργατικών

Αν και χιλιόμετρα μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο , ο Ίλον Μασκ μοιάζει να θέλει να μειώσει τις αποστάσεις ασκώντας δριμεία κριτική προς τη βρετανική κυβέρνηση για μια ακόμη φορά. Αυτό που πυροδότησε την τελευταία διαμάχη ήταν η δήλωση του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου ότι «πολύ λίγες επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να επενδύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό την παρούσα κυβέρνηση».



Η δήλωση αυτή ήταν απάντηση στους βουλευτές της Σκωτίας, μετά από αίτημα τους προς τον Μασκ να ανοίξει ένα μεγάλο εργοστάσιο της Tesla στην χώρα, της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων που διαθέτει.



Η απάντηση ήρθε πριν λίγες μόλις ώρες από το Number 10 και τον επίσημο εκπρόσωπο Τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ.

«Αν και δεν απαντάμε σε μεμονωμένα σχόλια… η κυβέρνηση έχει πολιτική ανάπτυξης»

Μάλιστα, η δήλωση δεν ήταν μακροσκελής και συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν θέλω να σχολιάζω μεμονωμένα σχόλια, αλλά αν κάποιος κοιτάξει τι έχει γίνει από τις εκλογές και έπειτα θα δει επιπλέον 63 δισεκατομμύρια επενδύσεων μετά και από το επενδυτικό συνέδριο. Θα δει ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις κύριες ανησυχίες των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι η έλλειψη σταθερότητας. Και η κυβέρνηση επανέφερε αυτή την σταθερότητα τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά», ενώ τέλος πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έχει ανοιχτά μια πολιτική υπέρ της ανάπτυξης και των επιχειρήσεων, χωρίς να ντρέπεται»



Υπενθυμίζεται ότι στο επενδυτικό συνέδριο, το οποίο αναφέρθηκε στη δήλωση, ο Μασκ δεν είχε λάβει πρόσκληση μετά τα σχόλιά του για τις αναταραχές του καλοκαιριού από ακροδεξιές οργανώσεις σε όλη την χώρα και δηλώβνοντας ότι «ο εμφύλιος πόλεμος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αναπόφευκτος».



Το ζήτημα δεν είχε σταματήσει εκεί καθώς ο Μασκ είχε δηλώσει τότε ότι «δεν πιστεύω ότι κάποιος θα ήθελε να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο απελευθερώνει καταδικασμένους παιδόφιλους ώστε να φυλακίσει ανθρώπους που έχουν κάνει απλώς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Κατά τις αναταραχές του καλοκαιριού μάλιστα, ο ίδιος κατηγορήθηκε για ψευδείς ειδήσεις όπως το τουίτ ενός γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή της χώρας, του Στέφεν Γουάξλι Λένον, γνωστός και ως Τόμι Ρόμπινσον, αλλά και για την αναδημοσίευση ενός ψεύτικου τίτλου της Daily Telegraph που έγραφε ότι οι ταραχοποιοί διαδηλωτές θα στέλνονταν σε στρατόπεδα κράτησης των Φώκλαντς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι ο Μασκ είχε κατηγορηθεί επίσημα για χειραγώγηση της αγοράς σχετικά με τα bitcoin, καθώς παρότρυνε τον κόσμο να επενδύσει στο νέο αυτό ηλεκτρονικό νόμισμα. Αν και αθωώθηκε, οι έντονες δηλώσεις του Μασκ συνεχίζουν να απασχολούν.

Προσπάθεια αλλαγής κυβέρνησης και στο Λονδίνο;

Η διαμάχη που έχει με την εξάμηνη κυβέρνηση των Εργατικών στην χώρα είναι πλέον ξεκάθαρη. Ο στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος συνέβαλε στην επανεκλογή του αμφιλεγόμενου Αμερικανού προέδρου σύμφωνα με φήμες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα αλλά και με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Νάιτζελ Φάρατζ σε συνέντευξή του, θέλουν τον ίδιο να σκέφτεται να κάνει μια δωρεά πολλών εκατομμυρίων στο λαϊκιστικό κόμμα του Reform UK.



Πάντως, όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση των Εργατικών έχει ως στόχο τον περιορισμό πολιτικών δωρεών αλλά και την αυστηροποίηση των ελέγχων από εταιρείες που ανήκουν σε ξένους, σε μια προσπάθεια να μειώσει την επιρροή τους.

