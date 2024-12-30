Στο 20% η AfD – Σφοδρές αντιδράσεις για τον Ίλον Μασκ

Λίγο πριν από την εκπνοή του έτους κι ενώ η Γερμανία πορεύεται προς τις εκλογές τις 23ης Φεβρουαρίου η νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild επιβεβαιώνει την εικόνα που διαγράφουν τα γερμανικά κόμματα εδώ και μήνες, με ελαφρώς ανοδική τάση για την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία μετά την αιματηρή επίθεση στο Μαγδεμβούργο.



Η Χριστιανική Ένωση CDU/ CSU κινείται στο 31%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η AfD με 20% πλέον. Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν επίσης ανέβει στο 17%, ενώ οι Πράσινοι ακολουθούν με 12%. Η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ καταγράφει 7%, αφήνοντας βάσει της δημοσκόπησης εκτός γερμανικής βουλής τους Φιλελεύθερους με 4% και την Αριστερά με 3%.



Πιο πιθανά σενάρια για μετεκλογικούς συνασπισμούς είναι πλέον τρία: συνασπισμός Χριστιανικής Ένωσης, Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων ή το σχήμα του κλασικού «μεγάλου συνασπισμού» Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Τρίτο αλλά λιγότερο πιθανό σενάριο θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Πρασίνων.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το άρθρο Μασκ

Tην ίδια ώρα σφοδρές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί στη Γερμανία το άρθρο-παρέμβαση του μεγιστάνα και ανθρώπου του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, στην κυριακάτικη Welt, στο οποίο παρουσιάζει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία ως την «τελευταία ελπίδα» για τη Γερμανία και στο οποίο εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους πρέπει κανείς να ψηφίσει AfD.



Για «απόπειρα άσκησης επιρροής» στον γερμανικό προεκλογικό αγώνα έκανε λόγο τη Δευτέρα από το Βερολίνο η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν, τονίζοντας ότι φυσικά ο Ίλον Μασκ ως «ιδιώτης» έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα την προσωπική του γνώμη, ενώ σχολίασε γενικά ότι η ελευθερία της έκφρασης συμπεριλαμβάνει ακόμη και «ανοησίες». Ωστόσο τόνισε ότι «στην πραγματικότητα ισχύει ότι ο Ίλον Μασκ προσπαθεί να επηρεάσει με την τοποθέτησή του τις ομοσπονδιακές εκλογές».



Η τελική απόφαση όμως για το εκλογικό αποτέλεσμα ανήκει στους Γερμανούς ψηφοφόρους, συμπλήρωσε η αν. κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ οι εκλογές αυτές αποτελούν «γερμανική υπόθεση». Τόνισε επίσης ως προς την AfD ότι είναι ένα κόμμα που παρακολουθείται από τη Γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως ύποπτο για ακροδεξιά δράση.

Θα παραμείνει η γερμανική κυβέρνηση στο Χ;

Ως προς τη στάση του καγκελαρίου, ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σχολιάσει «συντακτικές επιλογές» της εφημερίδας και πρόσθεσε ότι η γερμανική κυβέρνηση σταθμίζει «με ανησυχία» αν θα παραμείνει ή όχι στην πλατφόρμα Χ. Όπως είπε όμως η ίδια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν η γερμανική κυβέρνηση σταματούσε να είναι ενεργή στην πλατφόρμα Χ και τι θα γινόταν με τους χρήστες που επικοινωνούν μέσω αυτής.



Έντονη και σε αυστηρούς τόνους ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς. Με ανάρτησή του μέσω Χ αποκαλεί την προεκλογική έκκληση του Ίλον Μασκ «παρεμβατική και αλαζονική».



Ταυτόχρονα, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Μασκ στο επίμαχο άρθρο γνώμης, αναφέρει ότι ο Μασκ δεν λαμβάνει υπόψιν του ορισμένα πράγματα: «ότι μια αποχώρηση της Γερμανίας από την ΕΕ, την οποία υποστηρίζει η AfD, θα επέφερε τεράστιες ζημίες στη γερμανική οικονομία και τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ως Χριστιανική Ένωση αυτό που θα μας καθοδηγεί θα είναι μόνο ό,τι εξυπηρετεί το συμφέρον της Γερμανίας».



Ο Μασκ δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει υπέρ της AfD μέσω X. Πρόσφατα με ανάρτησή του είχε δηλώσει επίσης την ανοιχτή προτίμησή του στο ακροδεξιό κόμμα, ενώ η επικεφαλής της AfD και υποψηφία καγκελάριος Αλίς Βάιντελ του είχε απαντήσει με χριστουγεννιάτικο βίντεο και ευχές στον Ντόναλντ Τραμπ και τους πολίτες των ΗΠΑ.

