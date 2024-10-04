Η Βόρεια Κορέα θα χρησιμοποιήσει «χωρίς δισταγμό» τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει αν υποστεί επίθεση από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, δήλωσε ο ηγέτης της Κιμ Γιονγκ Ουν αυτή την εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Πιονγκγιάνγκ «θα χρησιμοποιήσει χωρίς δισταγμό όλα τα μέσα στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών όπλων», αν «ο εχθρός» της επιτεθεί, τόνισε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο, με φόντο τη συνεχιζόμενη ένταση με τη Σεούλ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο κ. Κιμ αναφερόταν στη συμμαχία της Σεούλ και της Ουάσιγκτον.

Η Νότια Κορέα δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και βασίζεται στην αποτρεπτική ισχύ του βασικού συμμάχου της, των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν έγιναν αφού η Νότια Κορέα γιόρτασε —την Τρίτη— την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ διεμήνυσε σε εορταστική εκδήλωση πως ο κ. Κιμ θα διακινδύνευε το «τέλος του καθεστώτος του» σε περίπτωση χρήσης πυρηνικού όπλου.

Απείλησε πως θα υπάρξει «αποφασιστική και συντριπτική αντίδραση» του στρατού του και της συμμαχίας Σεούλ-Ουάσιγκτον.

Στη Νότια Κορέα σταθμεύουν δεκάδες χιλιάδες αμερικανοί στρατιωτικοί.

Αντιδρώντας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε τον κ. Γιουν «μαριονέτα» και «ανώμαλο», σύμφωνα με το KCNA.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Βόρεια Κορέα δημοσιοποίησε, για πρώτη φορά, οπτικό υλικό των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου της, ενώ ο κ. Κιμ κάλεσε, για ακόμη μια φορά, να αναπτυχθεί περαιτέρω το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο Κορέες διέρχονται μια από τις πιο τεταμένες περιόδους των τελευταίων ετών. Η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου πως αναπτύσσει 250 εκτοξευτήρες πυραύλων στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Ο πόλεμος της Κορέας (1950-’53) τερματίστηκε με απλή εκεχειρία, δεν υπογράφτηκε ποτέ συμφωνία ειρήνης. Από τεχνική άποψη, τα δυο κράτη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

