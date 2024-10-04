Ένδεκα βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν 11 αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο λιβανικό σιιτικό κίνημα, ενώ ανταποκριτές του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

«Το Ισραήλ βομβάρδισε τη νότια συνοικία ένδεκα συνεχόμενες φορές», είπε η πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Ο βομβαρδισμός ήταν τόσο σφοδρός που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί αυτοκινήτων και ταρακουνήθηκαν κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου και στα περίχωρά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

