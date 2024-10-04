Mpox: 866 θάνατοι στην Αφρική εντός 2024 (Africa CDC)

Συνολικά 866 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της mpox στην Αφρική από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από την υγειονομική υπηρεσία Africa CDC, η οποία υπογράμμισε πως «η επιδημία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο» στην ήπειρο.

Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφτεί 34.297 κρούσματα στις πέντε αφρικανικές περιφέρειες, επισήμανε η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.

Η mpox έχει επισήμως εντοπιστεί σε 16 αφρικανικές χώρες, κατά την ίδια πηγή.

«Η επιδημία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», επέμεινε ο Δρ. Ζαν Κασέγια, ο γενικός διευθυντής των αφρικανικών κέντρων ελέγχου και πρόληψης νόσων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Περί τα 2.500 νέα κρούσματα εβδομαδιαίως καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισε, επικρίνοντας το γεγονός πως ο δείκτης των εργαστηριακών εξετάσεων για την επιβεβαίωση της παρουσίας της νόσου παραμένει «πολύ χαμηλός».

Οι υγειονομικές αρχές στην Γκάνα ανακοίνωσαν χθες πως η χώρα κατέγραψε το πρώτο κρούσμα της mpox φέτος.

Ο ασθενής, μικρό αγόρι σε βορειοδυτική περιοχή της χώρας, κάπου 475 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Άκρα, παρουσιάζει συμπτώματα του ιού, ιδίως δερματικές αλλοιώσεις, πυρετό και σωματικούς πόνους, εξήγησε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας υγείας της Γκάνας (GHS), ο Πάτρικ Κούμα Αμποάγκιε, στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε.

Ενώ το παιδί επιτράπηκε να βγει από το νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, οι αρχές έχουν εντοπίσει και θέσει υπό επιτήρηση 25 πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

«Το ύποπτο κρούσμα της mpox απομονώθηκε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης» της ασθένειας, σύμφωνα με τον κ. Κούμα Αμποάγκιε.

Άλλα περίπου 230 ύποπτα κρούσματα τελούν υπό επιτήρηση στη χώρα αυτή της δυτικής Αφρικής, ενημέρωσαν χθες το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην GHS.

Η mpox, παλιότερα γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, είναι ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται από μολυσμένα ζώα στον άνθρωπο, καθώς και μεταξύ ανθρώπων, και προκαλεί πυρετό, μυικούς πόνους και δερματικές αλλοιώσεις, ιδίως εξανθήματα. Μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η νέα έξαρση της mpox στην ήπειρο και η εμφάνιση νέας παραλλαγής του ιού (clade 1b) ώθησαν τον ΠΟΥ να κηρύξει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε διεθνές επίπεδο στα μέσα Αυγούστου.

Η clade 1b έχει εντοπιστεί στη ΛΔ Κονγκό, στο Μπουρούντι, στην Κένυα, στην Ουγκάντα και στη Ρουάντα, σύμφωνα με τα Africa CDC.

Η έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού στη ΛΔ Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, που αρχικά προβλεπόταν να ξεκινήσει προχθές Τετάρτη, αναβλήθηκε επ’ αόριστον από τις υγειονομικές αρχές της πελώριας χώρας.

Αναμένεται να αρχίσει σε δυο ημέρες, υπογράμμισε πάντως ο Δρ. Κασέγια στους δημοσιογράφους.

Η Ρουάντα άρχισε εμβολιασμούς τη 17η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

