Συνολικά 37 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο σε 24 ώρες

37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη χώρα τις προηγούμενες 24 ώρες.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη χώρα τις προηγούμενες 24 ώρες.

«Σε 24 ώρες, οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού εχθρού» σκότωσαν «37 ανθρώπους» και είχαν επίσης αποτέλεσμα να «τραυματιστούν (άλλοι) 151», τόνισε το υπουργείο Υγείας στον ημερήσιο απολογισμό του, έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον ασταμάτητων αεροπορικών βομβαρδισμών των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λίβανος Ισραήλ
