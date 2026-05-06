Ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών

Ο Τεντ Τέρνερ, ο αντισυμβατικός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises. Ο ίδιος ήταν 87 ετών.

Ο γεννημένος στο Οχάιο επιχειρηματίας της Ατλάντα, στον οποίο είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» (The Mouth of the South) λόγω του παρορμητικού και ειλικρινούς χαρακτήρα του, έχτισε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια με ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβιστής που επιδίωξε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, καθώς και οικολόγος, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσονα στην αμερικανική Δύση, ενώ δημιούργησε ακόμη και το καρτούν "Captain Planet" για να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο και όλες τις ώρες, αυτό που τον έκανε πραγματικά διάσημο — μόλις η ιδέα του κατάφερε τελικά να εδραιωθεί.

Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Τελικά, ο Τέρνερ πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνια του για το CNN, αποκαλώντας το το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Τεντ ήταν ένας ηγέτης με έντονη συμμετοχή και δέσμευση, ατρόμητος, θαρραλέος και πάντα πρόθυμος να στηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαρκ Τόμσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide. «Ήταν και θα είναι πάντα το πνεύμα που καθοδηγεί το CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε, και όλοι θα αφιερώσουμε μια στιγμή σήμερα για να τιμήσουμε εκείνον και την επίδραση που είχε στις ζωές μας και στον κόσμο».

Λίγο πριν από τα 80ά του γενέθλια το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή.

Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με μια ελαφριά περίπτωση πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του τα πέντε παιδιά του, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Η επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις

Ο Τέρνερ ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης σε ηλικία 24 ετών, όταν ανέλαβε την εταιρεία διαφημιστικών πινακίδων του πατέρα του, Turner Outdoor Advertising, στον απόηχο της αυτοκτονίας του τελευταίου.

Έθαψε το σοκ και τη θλίψη του στη δουλειά – αλλά ο Τέρνερ δεν ήθελε να προωθεί για πάντα τα προϊόντα άλλων ανθρώπων.Αγόρασε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην τηλεόραση το 1970, αποκτώντας έναν προβληματικό σταθμό στην Ατλάντα, γνωστό ως Channel 17.

Προσπάθησε να αυξήσει την τηλεθέαση προβάλλοντας παλιές κωμικές σειρές και κλασικές ταινίες, φτάνοντας σε ένα σημείο να παρουσιάζει ο ίδιος το «Academy Award Theatre».

Ο Τέρνερ δεν ενδιαφερόταν ακόμα για τις ειδήσεις. Αποφάσισε να επενδύσει στον αθλητισμό, αποκτώντας τα δικαιώματα των αγώνων μπέιζμπολ των Atlanta Braves.

Τηλεθεατές και διαφημιστές πήγαν στο κανάλι και, καθώς ο Τέρνερ άρχισε να βγάζει κέρδος, άρχισε να σκέφτεται την τηλεόραση.Το 1976 μετέδωσε το σήμα του Channel 17 μέσω δορυφόρου και έγινε ο πρώτος «υπερσταθμός» της καλωδιακής τηλεόρασης, φτάνοντας σε συνδρομητές σε όλη τη χώρα.

Ο Τέρνερ αγόρασε τους Braves και στη συνέχεια την ομάδα μπάσκετ Atlanta Hawks, εν μέρει για να διατηρήσει τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα του τηλεοπτικού προγράμματος και εν μέρει επειδή ήταν απλώς διασκεδαστικό.Καθώς έχτιζε τον υπερσταθμό WTBS, έβαλε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά: ένα 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι.

Ο Τέρνερ αναγνώρισε ότι «δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για την προώθηση ποικίλων απόψεων από την παντοδύναμη τηλεόραση. Με ένα ειδησεογραφικό κανάλι, θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει να σωθεί ο κόσμος».Πολλοί πίστευαν ότι η ιδέα του Τέρνερ ήταν τρελή. Εκείνος όμως είδε ένα τεράστιο κενό στην αγορά.«Δούλευα μέχρι τις 7 το απόγευμα και όταν επέστρεφα στο σπίτι οι ειδήσεις είχαν τελειώσει», είχε πει κάποτε, αναφερόμενος στα βραδινά δελτία των 6:30 στα μεγάλα δίκτυα. «Έτσι έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και υπέθεσα ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν εμένα». Ο Τέρνερ ήθελε να διευρύνει δραματικά το φάσμα των τηλεοπτικών ειδήσεων, οραματιζόμενος εκπομπές για τις επιχειρήσεις, την υγεία, τον αθλητισμό και άλλα θέματα. Παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε «γρι» από τον κλάδο των ειδήσεων, αλλά επιστράτευσε τους κατάλληλους ανθρώπους που ήξεραν, όπως τον Ρις Σόνφελντ, τον ιδρυτικό πρόεδρο του CNN.

Την 1η Ιουνίου 1980, το CNN – το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι – βγήκε στον αέρα και από τότε εκπέμπει συνεχώς. Ο Τέρνερ επεκτάθηκε γρήγορα, προσθέτοντας ένα δεύτερο 24ωρο ειδησεογραφικό δίκτυο, το CNN2 (που αργότερα μετονομάστηκε σε Headline News και μετά σε HLN) το 1982, καθώς και το CNN International το 1985, το οποίο μετέδιδε σήμα σε όλο τον κόσμο. Αργότερα πρόσθεσε μη ειδησεογραφικά καλωδιακά κανάλια, όπως το Turner Network Television (TNT), το Turner Classic Movies (TCM) και το Cartoon Network.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, απέκτησε τη βιβλιοθήκη της MGM με περισσότερες από 4.000 παλιές ταινίες και προκάλεσε αντιδράσεις στην κινηματογραφική κοινότητα επειδή επιχρωμάτισε πολλές ασπρόμαυρες ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Καζαμπλάνκα». Από όλα τα δίκτυά του, το CNN ήταν πάντα το «παιδί» του, αλλά τα πρώτα χρόνια του δικτύου σημαδεύτηκαν από τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαστημάτων ζωντανής μετάδοσης. Ορισμένοι κριτικοί το αποκάλεσαν ειρωνικά «Chicken Noodle News» (Ειδήσεις Κοτόσουπας). Ωστόσο, ο Τέρνερ και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι δημιουργούσαν κάτι επαναστατικό.

«Έζησα για 20 χρόνια στο γραφείο μου», είπε ο Τέρνερ. Το γραφείο του βρισκόταν μέσα στο κτίριο μεταδόσεων του CNN στην Ατλάντα.

«Τα πρώτα 10 χρόνια ζούσα σε έναν καναπέ στο γραφείο μου». Παλιοί υπάλληλοι θυμούνται τον Τέρνερ να κυκλοφορεί στην αίθουσα συντακτών φορώντας μπουρνούζι. «Ήταν ένας από εμάς», θυμάται ο πρώην πρόεδρος του CNN, Τομ Τζόνσον.

«Κατέβαινε με τη ρόμπα του για να πάρει πρωινό στο Hard News Café (την καφετέρια της εταιρείας)». Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο το 1990, η σημασία ενός 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού έγινε σαφής. Ήταν η πρώτη φορά που ένας πόλεμος μεταδιδόταν ζωντανά – και αυτό γινόταν μόνο από το CNN.

«Αυτό που κατάφερε ο Τεντ ήταν εξίσου σημαντικό με την επανάσταση του Διαδικτύου», δήλωσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Turner Broadcasting, Τέρι ΜακΓκέρκ.

Ο Τέρνερ εξυμνήθηκε ως οραματιστής και ανακηρύχθηκε «Άνδρας της Χρονιάς» από το περιοδικό TIME το 1991.

Το 1996, ο Τέρνερ πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner για σχεδόν 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρέμεινε ως αντιπρόεδρος της Time Warner, επικεφαλής των καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας.

Οι οικογενειακές τραγωδίες

Ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ ΙΙΙ γεννήθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο στις 19 Νοεμβρίου 1938.

Σε ηλικία 4 ετών, λίγο μετά τη γέννηση της αδελφής του, οι γονείς του έστειλαν τον μικρό Τεντ σε οικοτροφείο, κάτι που δεν του άρεσε.

«Ήθελα να είμαι σπίτι», είπε. Ο Τέρνερ είχε δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος είχε αδυναμία στο αλκοόλ και πειθαρχούσε τον γιο του με δερμάτινη ζώνη ή συρμάτινη κρεμάστρα.

«Δεν ήταν επικίνδυνο ή κάτι τέτοιο», θυμήθηκε κάποτε ο Τέρνερ. «Απλώς πονούσε σαν διάολος».

Η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στη Σαβάνα της Τζόρτζια και η αδελφή του, Μαίρη Τζιν, προσβλήθηκε από μια σπάνια μορφή της ασθένειας λύκου όταν ήταν 12 ετών. Η ασθένεια της προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη και έντονους πόνους για χρόνια, μέχρι τον θάνατό της.

«Ήταν άρρωστη για πέντε χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Και φαινόταν τόσο άδικο, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα κακό», είπε ο Τέρνερ. «Τι είχε κάνει λάθος; Και δεν μπορούσα να πάρω απαντήσεις. Ο Χριστιανισμός δεν μπορούσε να μου δώσει απαντήσεις σε αυτό. Έτσι η πίστη μου κλονίστηκε κάπως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.